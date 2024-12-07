بحث يفسر سبب تكرار الأطفال مشاهدة نفس البرامج والألعاب

الوكيل الإخباري- في مرحلة ما قبل المدرسة، قد يرغب الطفل في مشاهدة حلقة معينة من برنامج مفضل، حتى لو كان قد شاهدها للتو. وعند وقت النوم، يفضل أن يكون الكتاب الذي يُقرأ له قد تكررت قراءته بما يكفي ليطور الطفل ذخيرة من الأصوات المحددة لكل شخصية.

اضافة اعلان



هذا المشهد مألوف جدًا للأولياء، ولهذا التكرار فوائد كبيرة لتعلم الأطفال ورفاهيتهم.

توضح ورقة بحثية من جامعة شفيلد هالام البريطانية أن أحد أسباب ذلك ما يُطلق عليه الباحثون "التعلّم الإحصائي".



وبحسب موقع مديكال إكسبريس، فإن ظاهرة "التعلم الإحصائي" تعني أن الأطفال حساسون للغاية لاكتشاف الانتظامات والأنماط في حياتهم.

أنماط اللغة

المثير للاهتمام أن الأطفال يتمتعون بمهارة خاصة في فهم أنواع معينة من المواد، مثل احتمالية ظهور أصوات محددة في الكلام الذي يُوجّه إليهم. لكنهم يحتاجون إلى التعرض للعديد من الأمثلة لتلك الأنماط لاكتشافها.

على سبيل المثال، في جميع اللغات، تميل الأصوات المكونة للكلمات إلى اتباع أنماط معينة.

ويشرح الباحثون: "في اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، بعض التركيبات الأكثر شيوعًا لثلاثة أحرف هي the وand وing. ومن المنطقي أن تبحث أدمغة الأطفال عن تكرار هذا النمط لأنه يساعدهم على تعلم اللغة".

لذا، عندما يعود الأطفال الصغار لمشاهدة العرض نفسه، فإن ما يفعلونه -سواء كانوا مدركين لذلك أم لا- مدفوع برغبة في اكتشاف الأنماط وتعزيزها فيما يشاهدونه أو يسمعونه أو يقرؤونه.



التكرار وتأثير الرفاهية

لا يقتصر الأمر على التعلم فحسب، بل إن للتكرار فوائد عاطفية أيضًا. إذ يساعد على تحسين مشاعر الأطفال بما يسمى "تأثير الرفاهية".



تتمثل المهمة الرئيسية للطفولة في التعلم، مما يعني البحث النشط عن تجارب ومحفزات جديدة.

ومع ذلك، فإن معالجة الأشياء الجديدة والتكيف معها قد يكون مرهقًا، حتى بالنسبة للطفل الصغير الذي يتمتع بطاقة كبيرة.



قد يبدو العالم مكانًا غريبًا وأكثر إجهادًا للأطفال مقارنة بالبالغين.



الراحة والأمان

يمكن أن توفر المحفزات المعروفة، مثل حلقة تلفزيونية مكررة، مصدرًا للراحة والأمان، مما يخفف من التوتر وعدم اليقين.



كما أن الاهتمامات العميقة بنشاط معين تقدم فوائد إضافية للرفاهية من خلال منح الأطفال شعورًا بالسيطرة والإتقان.



بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على اختيار نشاط يستمتعون به تمنحهم شعورًا بالاستقلالية والسيطرة على حياتهم، التي غالبًا ما تُقضى في تنقلات مستمرة بتوجيه من الوالدين.