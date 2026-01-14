بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان

الوكيل الإخباري- تستعد معاهد البحوث الفلكية لتحديد موعد غرة شهر رمضان مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 18 كانون الثاني سيشهد اقتراناً كاملاً بين القمر والشمس والأرض، وهو مؤشر فلكي على نهاية شهر رجب.

وأوضح أن شهر رجب سيكون 30 يوماً، على أن تكون غرة شعبان فلكياً يوم 20 كانون الثاني. وبحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال رمضان يوم الأربعاء 18 شباط، لتكون غرة الشهر الكريم فلكياً يوم الخميس 19 شباط.



وأشار إلى أن طقس رمضان سيكون شتوياً معتدلاً، مع عدد ساعات صيام يبلغ نحو 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول، ويزداد تدريجياً خلال الشهر.