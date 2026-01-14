بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان

وأوضح أن شهر رجب سيكون 30 يوماً، على أن تكون غرة شعبان فلكياً يوم 20 كانون الثاني. وبحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال رمضان يوم الأربعاء 18 شباط، لتكون غرة الشهر الكريم فلكياً يوم الخميس 19 شباط.
وأشار إلى أن طقس رمضان سيكون شتوياً معتدلاً، مع عدد ساعات صيام يبلغ نحو 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول، ويزداد تدريجياً خلال الشهر.
-
أخبار متعلقة
-
2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم
-
عودة ينتظرها الملايين.. توم وجيري يعودان ببث مجاني عالي الجودة للعالم العربي
-
مصرع مسن تركي دهسته سيارة على ممر المشاة (فيديو)
-
هل يحمل النحل سر التواصل مع الكائنات الفضائية؟
-
مختار تركي يبقى وحيداً في قرية معزولة لرعاية الحيوانات الضالة
-
مصر .. توضيح هام حول حقيقة وفاة الكاتب إبراهيم عيسى
-
في الأجواء الثلجية والمنخفضات القوية: دليل الملابس الآمنة داخل البيت وخارجه
-
نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج