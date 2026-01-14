الأربعاء 2026-01-14 01:10 م

بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان

47
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   تستعد معاهد البحوث الفلكية لتحديد موعد غرة شهر رمضان مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم الأحد 18 كانون الثاني سيشهد اقتراناً كاملاً بين القمر والشمس والأرض، وهو مؤشر فلكي على نهاية شهر رجب.

اضافة اعلان


وأوضح أن شهر رجب سيكون 30 يوماً، على أن تكون غرة شعبان فلكياً يوم 20 كانون الثاني. وبحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال رمضان يوم الأربعاء 18 شباط، لتكون غرة الشهر الكريم فلكياً يوم الخميس 19 شباط.


وأشار إلى أن طقس رمضان سيكون شتوياً معتدلاً، مع عدد ساعات صيام يبلغ نحو 13 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول، ويزداد تدريجياً خلال الشهر.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فن ومشاهير بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي

غ

منوعات 2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

سلطة وادي الاردن: ٢٥ مليون م٣ دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

أخبار محلية سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

أخبار محلية مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الإخوان حُسم منذ سنوات

خاص بالوكيل المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

ع

شؤون برلمانية القبلان: شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني



 






الأكثر مشاهدة