بحيلة مبتكرة.. مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة في بريطانيا

وفي مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، أوضحت نينا كيف استخدمت وسادة الرقبة الفارغة كـ"حقيبة سرية"، حيث حشَتها بملابس خفيفة مثل القمصان والفساتين لتجنب دفع رسوم تصل إلى 50 يورو.
الفيديو حقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة، وتباينت ردود الفعل بين من أشاد بالفكرة ووصفها بـ"العبقرية"، وبين من شكك في إمكانية نجاحها بشكل دائم.
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