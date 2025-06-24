بحيلة مبتكرة.. مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة في بريطانيا

الوكيل الإخباري- أثارت مسافرة تُدعى نينا إدوين تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت حيلة مبتكرة مكّنتها من تفادي دفع رسوم أمتعة المقصورة خلال رحلة على متن طيران "رايان إير" منخفض التكلفة.

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وفي مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، أوضحت نينا كيف استخدمت وسادة الرقبة الفارغة كـ"حقيبة سرية"، حيث حشَتها بملابس خفيفة مثل القمصان والفساتين لتجنب دفع رسوم تصل إلى 50 يورو.

وعلّقت على الفيديو بعبارة: "خدعة الفئران لتفادي دفع 50 يورو مقابل حقيبة المقصورة".



الفيديو حقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة، وتباينت ردود الفعل بين من أشاد بالفكرة ووصفها بـ"العبقرية"، وبين من شكك في إمكانية نجاحها بشكل دائم.