بدائل آمنة وفعّالة: منظفات طبيعية من مطبخك تحل محل المنتجات التجارية

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع الأسعار والمخاوف من المواد الكيميائية في المنظفات الجاهزة، تتجه العديد من السيدات إلى تحضير منظفات طبيعية في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، مثل الخل، الليمون، وصودا الخبز. هذه البدائل ليست فقط آمنة وصديقة للبيئة، بل فعّالة واقتصادية أيضًا.

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منظف الأسطح بالخل والليمون:

امزجي كوبًا من الخل مع قشر ليمون واتركيه أسبوعًا، ثم أضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم واستخدميه لتنظيف الأسطح والطاولات.



معطر جو طبيعي:

في بخاخ، امزجي كوب ماء، ملعقة كحول طبي، و15 نقطة من زيت عطري مثل اللافندر، ورشيه في الغرف والمفروشات لرائحة منعشة.



منظف الزجاج:

اخلطي نصف كوب ماء ونصف كوب خل مع قطرات من عصير الليمون، واستخدميه لتلميع النوافذ والمرايا.



مبيض للملابس:

أضيفي نصف كوب من بيكربونات الصوديوم لدورة الغسيل لتفتيح الملابس البيضاء والتخلص من الروائح.



منظف الأرضيات:

في دلو ماء دافئ، أضيفي نصف كوب خل و10 قطرات من زيت النعناع وامسحي الأرضيات لمزيد من النظافة والرائحة العطرة.



هذه الوصفات توفّر لكِ حلولاً صحية وفعالة بعيدًا عن الكيماويات الضارة.