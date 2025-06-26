بدائل آمنة وفعّالة: منظفات طبيعية من مطبخك تحل محل المنتجات التجارية

منظف الأسطح بالخل والليمون:
امزجي كوبًا من الخل مع قشر ليمون واتركيه أسبوعًا، ثم أضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم واستخدميه لتنظيف الأسطح والطاولات.
معطر جو طبيعي:
في بخاخ، امزجي كوب ماء، ملعقة كحول طبي، و15 نقطة من زيت عطري مثل اللافندر، ورشيه في الغرف والمفروشات لرائحة منعشة.
منظف الزجاج:
اخلطي نصف كوب ماء ونصف كوب خل مع قطرات من عصير الليمون، واستخدميه لتلميع النوافذ والمرايا.
مبيض للملابس:
أضيفي نصف كوب من بيكربونات الصوديوم لدورة الغسيل لتفتيح الملابس البيضاء والتخلص من الروائح.
منظف الأرضيات:
في دلو ماء دافئ، أضيفي نصف كوب خل و10 قطرات من زيت النعناع وامسحي الأرضيات لمزيد من النظافة والرائحة العطرة.
هذه الوصفات توفّر لكِ حلولاً صحية وفعالة بعيدًا عن الكيماويات الضارة.
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