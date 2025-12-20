بدائل الميكروويف.. طرق بسيطة لتسخين الطعام بدون جهاز كهربائي

الوكيل الإخباري- مع تزايد اعتماد الكثيرين على الميكروويف لتسخين الطعام بسرعة، يعتقد البعض أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على وجبة دافئة بسرعة. لكن الحقيقة أن هناك عدة طرق بسيطة وآمنة لتسخين الأطعمة بدون ميكروويف، باستخدام أدوات متوفرة في المطبخ، تمنحك نفس النتيجة بل وأحيانًا أفضل، مع الحفاظ على نكهة الطعام ورطوبته. في هذا المقال، نستعرض أبرز البدائل العملية لتسخين الطعام بسهولة وسرعة.

على الموقد:

استخدمي قدرًا أو مقلاة لتسخين الطعام.

أضيفي قطرات ماء للأطعمة الجافة مثل الأرز أو المكرونة.

غطي القدر للحفاظ على البخار والحرارة والنكهة.

الحمام البخاري (Steam Bath):

ضعي الطعام في وعاء مقاوم للحرارة داخل قدر أكبر يحتوي على ماء ساخن.

غطي الوعاء واتركي البخار يسخن الطعام تدريجيًا.

مثالي للخضروات المطهوة والسلطات المطهوة.

صندوق الحفظ الحراري (Insulated Food Box):

إذا كان الطعام دافئًا عند الطهي، ضعيه في صندوق حراري محكم الغلق.

يحافظ على درجة حرارة الطعام لساعات دون الحاجة لتسخينه مجددًا.

الماء الساخن:

ضعي الطعام في كيس بلاستيكي مقاوم للحرارة أو وعاء محكم.

اغمره في ماء ساخن لمدة 5–10 دقائق.

مناسب للأطعمة الجافة أو المطبوخة مسبقًا.