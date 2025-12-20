بدائل الميكروويف.. طرق بسيطة لتسخين الطعام بدون جهاز كهربائي

استخدمي قدرًا أو مقلاة لتسخين الطعام.
أضيفي قطرات ماء للأطعمة الجافة مثل الأرز أو المكرونة.
غطي القدر للحفاظ على البخار والحرارة والنكهة.
ضعي الطعام في وعاء مقاوم للحرارة داخل قدر أكبر يحتوي على ماء ساخن.
غطي الوعاء واتركي البخار يسخن الطعام تدريجيًا.
مثالي للخضروات المطهوة والسلطات المطهوة.
إذا كان الطعام دافئًا عند الطهي، ضعيه في صندوق حراري محكم الغلق.
يحافظ على درجة حرارة الطعام لساعات دون الحاجة لتسخينه مجددًا.
ضعي الطعام في كيس بلاستيكي مقاوم للحرارة أو وعاء محكم.
اغمره في ماء ساخن لمدة 5–10 دقائق.
مناسب للأطعمة الجافة أو المطبوخة مسبقًا.
