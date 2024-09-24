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"براد بيت" المزيف يخدع امرأتين بمبلغ 350 ألف يورو

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في الاحتيال على امرأتين بمبلغ 350 ألف دولار، عبر الإنترنت، من خلال انتحال شخصية الفنان الأمريكي براد بيت.

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وقالت قوات الحرس المدني الإسبانية في بيان، أمس الإثنين، إن المشتبه بهم تواصلوا مع السيدتين عبر صفحة إنترنت لمعجبي بيت، وفق صحيفة "الغارديان".


ثم شجّع أفراد العصابة السيدتين على الاستثمار في مشاريع مختلفة غير موجودة. وتعرضت امرأة واحدة من منطقة الأندلس الجنوبية للاحتيال بمبلغ 189 ألف دولار، بينما خسرت الأخرى من إقليم الباسك الشمالي 162 ألف دولار.


وقالت الشرطة: "تم اصطياد الضحايا من خلال حساباتهم، وأعد المجرمون ملفًا نفسيًا لهن، مكتشفين بذلك أن لكلتا المرأتين شخصية ضعيفة، وتفتقران إلى العاطفة وفي حالة اكتئاب".


علاقة مع براد بيت
وتابع بيان للشرطة: "عمل المجرمون على تبادل الرسائل مع السيدتين، حتى اعتقدتا أنهما يتحدثان مع براد بيت نفسه، الذي وعدهما بعلاقة رومانسية ومستقبل مشترك". واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص في منطقة الأندلس الجنوبية، بمن فيهم الزعماء المشتبه بهم للمجموعة.


وداهموا خمسة منازل كجزء من عملياتهم، وصادروا عدة هواتف محمولة وبطاقات مصرفية وجهازي كمبيوتر ومذكرة كُتبت فيها العبارات التي استخدمها المحتالون لخداع ضحاياهم.


وتمكن الضباط من استرداد 91 ألف دولار تم الاحتيال بها من المرأتين.

 

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