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بركان كيلاويا يواصل ثورانه بقذف حمم بارتفاع 100 متر - فيديو

ننن
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   في أحدث دفعة للثوران المستمر منذ 6 أشهر تقريبا، بدأ بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، أمس الأربعاء بقذف الحمم من الفوهة الشمالية. 

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ووصل ارتفاع الحمم البركانية إلى أكثر من 100 متر، بينما توقع علماء في مرصد بركان هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن تصل ارتفاعات الحمم أعلى من ذلك.

 

وهذه هي الحلقة البركانية الخامسة والعشرون، منذ بدأ البركان الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة بالثوران في 23 كانون الأول من العام الماضي.

 

 

لبنان 24  

 

 
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