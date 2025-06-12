بركان كيلاويا يواصل ثورانه بقذف حمم بارتفاع 100 متر - فيديو

Kīlauea, el icónico volcán de Hawái, ha reiniciado su actividad eruptiva en el cráter Halemaʻumaʻu, marcando ya el episodio número 25 desde su erupción en diciembre de 2024.… pic.twitter.com/l2rEl3b6pd
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