برنامج تلفزيوني يقود الشرطة للقبض على تركي قتل والدته قبل 18 عاما

تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من 18 عامًا، حين اختفت خديجة موسى أوغلو من منزلها في قرية بولاية "كاستامونو" التركية، دون أن تعرف الشرطة مصيرها طوال تلك السنين.
لكن بنات المفقودة وجهن أصابع الاتهام لشقيقهن آيدن في برنامج تلفزيوني قبل يومين بقتل والدتهن وإخفاء جثتها.
بعد بث الحلقة، تحركت السلطات الأمنية للتحقيق مجددًا في اختفاء خديجة، عبر استجواب الابن وزوجته التي ورد اسمها أيضًا في البرنامج التلفزيوني، وحفر حديقة منزل "آيدن" الذي كان يعيش مع والدته قبل اختفائها، وكسر صبة خرسانية في مرأب المنزل بحثًا عن الجثة.
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