بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

الوكيل الإخباري- فاجأت السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، الجميع بحركاتها الراقصة في ديزني لاند باريس.

اضافة اعلان



وانتشر على منصة "إكس" فيديو لها وهي ترقص خلال لقاء مع الأطفال المرضى وعائلاتهم، ضمن فعاليات المبادرة الخيرية السنوية "العملات الصفراء".





Seventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.



The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” 🇫🇷 France’s First Lady was spotted behind a DJ booth at Disneyland ParisSeventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” pic.twitter.com/IA0JggZ4Wd January 16, 2026





Seventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.



The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” 🇫🇷 France’s First Lady was spotted behind a DJ booth at Disneyland ParisSeventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” pic.twitter.com/IA0JggZ4Wd January 16, 2026