بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

وانتشر على منصة "إكس" فيديو لها وهي ترقص خلال لقاء مع الأطفال المرضى وعائلاتهم، ضمن فعاليات المبادرة الخيرية السنوية "العملات الصفراء".
Seventy-two-year-old Brigitte Macron met with sick children and their families at the theme park.
The event took place as part of the annual charity initiative “Yellow Coins.” pic.twitter.com/IA0JggZ4Wd
