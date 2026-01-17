السبت 2026-01-17 10:23 ص

بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

غ
بريجيت ماكرون
 
السبت، 17-01-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأت السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، الجميع بحركاتها الراقصة في ديزني لاند باريس.

اضافة اعلان


وانتشر على منصة "إكس" فيديو لها وهي ترقص خلال لقاء مع الأطفال المرضى وعائلاتهم، ضمن فعاليات المبادرة الخيرية السنوية "العملات الصفراء".

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ف44ف4ف

منوعات احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

قل

فن ومشاهير إليسا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد 2026 وموقفها من الزواج

"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

عربي ودولي "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها الليلية من وإلى تل أبيب

الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

عربي ودولي الصين .. إصابة أكثر من 100 تلميذ بفيروس خطير

الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

عربي ودولي الجيش السوري يطالب المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات شرقي حلب

غ

منوعات بريجيت ماكرون تبهر الجميع برقصة مميزة في ديزني لاند باريس - فيديو

غغغغ

منوعات مُعمرة هندية "تعود للحياة" قبل لحظات من دفنها - صورة

ا

منوعات ثعبان ضخم في سريرها.. أسترالية تستيقظ على موقف مرعب (صور)



 






الأكثر مشاهدة