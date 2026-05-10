بريطانيا.. بيع الدمية "الأكثر رعبا في العالم" في مزاد علني بسعر قياسي - صور

تعود الدمية إلى مطلع القرن الـ19
 
الأحد، 10-05-2026 06:01 م

الوكيل الإخباري- شهد أحد المزادات في مقاطعة ديربيشاير الإنجليزية بيع دمية خشبية تعود إلى مطلع القرن الـ19، وتوصف بأنها "الأكثر رعبا في العالم" بـ3 آلاف جنيه إسترليني.

وكان القائمون على المزاد يتوقعون أن يتراوح سعرها بين 300 جنيه فقط، لكن إقبال هواة الجمع على اقتنائها رفع السعر عشرة أضعاف، لتباع في النهاية لهواة جمع خاصين.

واللافت أن الدمية الخشبية حافظت بالكامل على زيّها الأصلي، مما زاد من قيمتها التاريخية وجاذبيتها لدى المهتمين بمقتنيات القرن التاسع عشر.

 


