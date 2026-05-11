الإثنين 2026-05-11 06:49 ص

بريطانيا.. بيع الدمية الأكثر رعبا في العالم في مزاد علني بسعر قياسي

بريطانيا.. بيع الدمية "الأكثر رعبا في العالم" في مزاد علني بسعر قياسي (صور)
ارشيفية
 
الإثنين، 11-05-2026 06:18 ص

الوكيل الإخباري-   شهد أحد المزادات في مقاطعة ديربيشاير الإنجليزية بيع دمية خشبية تعود إلى مطلع القرن الـ19، وتوصف بأنها "الأكثر رعبا في العالم" بـ3 آلاف جنيه إسترليني.

اضافة اعلان

 

وكان القائمون على المزاد يتوقعون أن يتراوح سعرها بين 300 جنيه فقط، لكن إقبال هواة الجمع على اقتنائها رفع السعر عشرة أضعاف، لتباع في النهاية لهواة جمع خاصين.

واللافت أن الدمية الخشبية حافظت بالكامل على زيّها الأصلي، مما زاد من قيمتها التاريخية وجاذبيتها لدى المهتمين بمقتنيات القرن التاسع عشر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي لبنان

عربي ودولي مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي لبنان

بريطانيا.. بيع الدمية "الأكثر رعبا في العالم" في مزاد علني بسعر قياسي (صور)

منوعات بريطانيا.. بيع الدمية الأكثر رعبا في العالم في مزاد علني بسعر قياسي

براميل النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد

عربي ودولي تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف العمليات ضد "حزب الله" في إطار صفقة مع إيران، فأجاب بحزم: "لا".

عربي ودولي نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الصين تدعم برنامج إيران الصاروخي لكن أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 11-5-2026

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا: استمرار الحوار مع أميركا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 