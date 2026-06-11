بريطانيا تحقق في جهاز تتبع مرتبط بالصين - فيديو

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عُثر على الجهاز خلال عملية تفتيش أمني أُجريت عام 2023، حيث كان مخفياً داخل جزء مُحكم الإغلاق تم استيراده من الصين. وأظهرت الفحوص أن الجهاز قادر على إرسال بيانات إلى بكين عبر وحدة الاتصال الخلوية المدمجة.
ولم يتضح حتى الآن أيّ من رؤساء الوزراء الذين تولّوا المنصب خلال عام 2022، وهم بوريس جونسون أو ليز تروس أو ريشي سوناك، كان يستخدم السيارة في ذلك الوقت.
كما أفادت تقارير بأن أجهزة الأمن البريطانية أجرت عمليات تفتيش دقيقة لعدد من المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الوزراء والدبلوماسيين، بحثاً عن أجهزة تتبّع أو مكوّنات قد تشكّل خطراً أمنياً.
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