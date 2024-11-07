بريطانيا .. حاول قتل صديقه بطريقة مروعة - تفاصيل

وتنكر الطبيب توماس كوان في زي ممرض يقوم بزيارات منزلية لحقن باتريك أوهارا بسم يسبب التهاب اللفافة الناخر، على أنه لقاح لكوفيد-19، لاعتقاده بأن الرجل يقف في طريق وراثته لمنزل والدته ذات يوم.
وقالت القاضية كريستينا لامبرت: "لقد كانت خطة جريئة لقتل رجل على مرأى من الجميع وكدت أن تنجح في ذلك. لقد كنت بالتأكيد مهووسا بالمال، وبالأخص المال الذي كنت تعتبر أنك تستحقه".
وأقرّ كوان "53 عاما"، بجرمه الشهر الماضي في محكمة التاج في نيوكاسل بتهمة الشروع في القتل.
ونجا أوهارا "72 عاما" من الموت بعد أن تم إيداعه وحدة الرعاية المركزة لعدة أسابيع، وتم قطع جزء من ذراعه لمنع انتشار التهاب اللفافة الناخر.
سكاي نيوز
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