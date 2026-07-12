بريطانيا.. رجل في الـ91 عامًا يقفز بالمظلة ويثبت أن العمر مجرد رقم

وقال ستيل إن التجربة كانت "مثيرة للغاية"، وإنه لن ينسى لحظة خروجه من الطائرة وسقوطه في الهواء، مؤكداً أنه لا ينوي التوقف عن خوض المغامرات.
واحتفى مركز Rowleys Center for the Community بشجاعته، وقدم له هدية تذكارية تخليداً لهذه التجربة. ويخطط ستيل لخوض تحدٍ جديد قريباً عبر تجربة الانزلاق بالحبل في ويلز بسرعة تصل إلى نحو 161 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً أن الحماس للمغامرة لا يرتبط بالعمر.
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