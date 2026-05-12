الثلاثاء 2026-05-12 10:55 ص

بريطانيا.. شابة تستعد لبتر ساقيها بعد نموهما بزاوية غير طبيعية

ميغان ديكسون
الشابة ميغان ديكسون
 
الثلاثاء، 12-05-2026 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   وسط حيرة الأطباء وعجزهم عن تفسير حالتها النادرة، أعلنت شابة بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا أنها تستعد للخضوع لعملية بتر في ساقيها، بعدما بدأتا بالنمو في اتجاه غير طبيعي وبزاوية وصلت إلى 45 درجة.

وتعيش ميغان ديكسون من مقاطعة كامبريدجشير منذ سنوات مع آلام مزمنة ومضاعفات صحية بدأت منذ طفولتها، قبل أن تتحول حياتها إلى معاناة يومية.


وقالت ميغان إن مشكلتها بدأت عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، بعد إصابتها بالسعال الديكي والحمى الغدية، لتبدأ ساقاها بعد ذلك بالتشنج والانغلاق عند الركبتين بشكل متكرر، قبل أن تفقد القدرة على المشي تمامًا وهي في سن الرابعة عشرة.


ومع مرور السنوات، بدأت ساقاها تنحرفان تدريجيًا في اتجاه غير طبيعي، حتى أصبحت ركبتها اليسرى منحنية بزاوية 45 درجة، فيما بدأت الركبة اليمنى تسلك المسار نفسه.

 
 


