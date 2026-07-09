الخميس 2026-07-09 04:59 م

بريطانيا.. عائلة من 9 أشخاص تغادر مطعماً دون تسديد الحساب - فيديو

صيب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 02:29 م

الوكيل الإخباري-   وثّقت كاميرات المراقبة مغادرة عائلة مكوّنة من 9 أشخاص مطعماً تركياً في بريطانيا دون دفع فاتورة بقيمة 216 دولاراً، ما دفع إدارة المطعم إلى نشر التسجيلات لتحذير أصحاب المطاعم الأخرى.

وضمت المجموعة 5 بالغين و4 أطفال، حيث تناولوا وجبة تضمنت أضلاع لحم الضأن ومشروبات متنوعة، قبل أن يغادروا المكان تباعاً ويستقلوا سيارة كانت بانتظارهم خارج المطعم.

وقال مدير المطعم كلاوس أديمي إن أفراد العائلة تصرفوا بشكل طبيعي، وكانوا يؤكدون أن دفع الفاتورة سيتم "بعد دقيقة"، إلا أن كاميرات المراقبة أظهرت مغادرتهم واحداً تلو الآخر، معتبراً أن الأمر بدا كأنه خطة مسبقة للتهرب من الحساب.

وأكد أديمي احتفاظه بالتسجيلات وعزمه إبلاغ الشرطة، داعياً أفراد المجموعة إلى التواصل مع المطعم لتسديد المبلغ المستحق.

اضافة اعلان

 



 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية "الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل

اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

أخبار محلية اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى

ب

أخبار محلية إضراب لدى الجانب الإسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%

ب

أخبار محلية ندوة حوارية حول دور العقبة بالسردية الأردنية

ل

أخبار محلية حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

ل

أخبار محلية عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس

نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

عربي ودولي نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 