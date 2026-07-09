بريطانيا.. عائلة من 9 أشخاص تغادر مطعماً دون تسديد الحساب - فيديو

الوكيل الإخباري- وثّقت كاميرات المراقبة مغادرة عائلة مكوّنة من 9 أشخاص مطعماً تركياً في بريطانيا دون دفع فاتورة بقيمة 216 دولاراً، ما دفع إدارة المطعم إلى نشر التسجيلات لتحذير أصحاب المطاعم الأخرى.



وضمت المجموعة 5 بالغين و4 أطفال، حيث تناولوا وجبة تضمنت أضلاع لحم الضأن ومشروبات متنوعة، قبل أن يغادروا المكان تباعاً ويستقلوا سيارة كانت بانتظارهم خارج المطعم.



وقال مدير المطعم كلاوس أديمي إن أفراد العائلة تصرفوا بشكل طبيعي، وكانوا يؤكدون أن دفع الفاتورة سيتم "بعد دقيقة"، إلا أن كاميرات المراقبة أظهرت مغادرتهم واحداً تلو الآخر، معتبراً أن الأمر بدا كأنه خطة مسبقة للتهرب من الحساب.



وأكد أديمي احتفاظه بالتسجيلات وعزمه إبلاغ الشرطة، داعياً أفراد المجموعة إلى التواصل مع المطعم لتسديد المبلغ المستحق.

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