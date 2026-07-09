بريطانيا.. عائلة من 9 أشخاص تغادر مطعماً دون تسديد الحساب - فيديو

وضمت المجموعة 5 بالغين و4 أطفال، حيث تناولوا وجبة تضمنت أضلاع لحم الضأن ومشروبات متنوعة، قبل أن يغادروا المكان تباعاً ويستقلوا سيارة كانت بانتظارهم خارج المطعم.
وقال مدير المطعم كلاوس أديمي إن أفراد العائلة تصرفوا بشكل طبيعي، وكانوا يؤكدون أن دفع الفاتورة سيتم "بعد دقيقة"، إلا أن كاميرات المراقبة أظهرت مغادرتهم واحداً تلو الآخر، معتبراً أن الأمر بدا كأنه خطة مسبقة للتهرب من الحساب.
وأكد أديمي احتفاظه بالتسجيلات وعزمه إبلاغ الشرطة، داعياً أفراد المجموعة إلى التواصل مع المطعم لتسديد المبلغ المستحق.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان.. التحقيق في واقعة خياطة شفتي امرأة
-
كازاخستان.. لمعانه الاستثنائي يثير الجدل.. حصان كازاخي يصبح حديث العالم - صور
-
دب بري يقتحم فندقاً في الصين ويجول بين الغرف - فيديو
-
لماذا تفضّل الفنادق الحديثة الحمامات الزجاجية؟
-
مزارع بريطاني يدخل موسوعة غينيس بلقب صاحب أكبر رأس ثوم في العالم
-
باحثون يابانيون يحولون قشور اليقطين إلى تغليف صديق للبيئة
-
السعودية تسجل أول ظهور مؤكد لعقرب الموت الأسود العربي
-
مسبار صيني يصل إلى كويكب شبيه بالقمر