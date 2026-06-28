بريطانيا.. عمرها 80 عاماً لكنها ما زالت تعمل في الطوارئ!

12:49 م

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير إعلامية بأن ممرضة بريطانية تبلغ من العمر 80 عاماً لا تزال تواصل عملها في أحد المستشفيات، بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 55 عاماً، مؤكدة أنها لا تنوي التقاعد في الوقت الحالي. اضافة اعلان





وبحسب التقارير، تعمل إيفا هيلز في قسم الطوارئ بمستشفى بيلغريم في مقاطعة لينكولنشاير، وتشير إلى أن استمرارها في العمل يعود إلى تمتعها بصحة جيدة، واتباعها أسلوب حياة صحي، إضافة إلى تفاؤلها الدائم.



وقالت هيلز إن أكبر مكافأة بالنسبة لها هي مساعدة المرضى ورعايتهم، موضحة أنها تواصل عملها بدافع الشغف بالمهنة، رغم تقاعدها رسمياً عام 2010.



وكانت قد حصلت على شهادة التمريض في براغ عام 1963، لكنها أعادت دراسة التمريض بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة لعدم الاعتراف بمؤهلها، قبل أن تتدرج في مناصب قيادية في القطاع الصحي.



وأشاد زملاؤها بمسيرتها، معتبرين أنها نموذج في التفاني والرحمة، فيما أكدت أنها ستواصل العمل ما دامت بصحة جيدة ويُسمح لها بذلك.





