بريطانيا.. لحظات مرعبة بعد تعطل لعبة ملاهي في الهواء

الوكيل الإخباري- عاش ركاب لعبة هوائية في مدينة ملاهي بريطانية لحظات مرعبة بعد حدوث عطل مفاجئ تسبّب في تعليقهم بين السماء والأرض، مما استدعى استنفارًا أمنيًا وطبياً على أعلى المستويات.

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في التفاصيل، هرعت خدمات الطوارئ إلى منتجع "سكيغنيس الترفيهي" في مقاطعة ميريلاند الشرقية، تلبيةً لنداء استغاثة، بعدما تعطلت لعبة دوّامة تدور في الهواء وعلى متنها 25 شخصًا، بعضهم من الأطفال.



على الفور، حثّت الشرطة الجمهور على تجنب المنطقة المحيطة بالمنتزه الترفيهي، وبدأت عملية إنزال الركاب، وسط انتشار واسع لفرق الإطفاء والإسعاف وضباط الشرطة، الذين منعوا الناس من الاقتراب.

ولحسن الحظ، انتهى الكابوس بسلام، ولم يُصب أي من الركاب بأذى، وفقاً لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.



وأصدرت "شرطة سكيغنيس" بيانًا، مساء أمس الثلاثاء، شرحت فيه تفاصيل الحادثة، من تعطل اللعبة إلى بقاء الركاب عالقين في الهواء، ومشاركة فرق الإطفاء والإسعاف في عملية الإنقاذ.



وقالت كلوي (23 عامًا) للصحيفة إنها شاهدت برعب شقيقها شين (10 سنوات) وهو يتدلى في الهواء لأكثر من ساعتين، وأشارت إلى أن الوقت كان يمر ببطء شديد أثناء انتظار وصول رجال الإطفاء لإنقاذ الركاب المعلقين.



