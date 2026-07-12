بريطانيا.. مرض نادر يحرم طفلاً من الكلام والمشي

وبعد سلسلة من الفحوصات استمرت نحو 18 شهراً، تأكدت إصابة الطفل بالمرض، الذي لا يتوفر له علاج شافٍ حتى الآن، ويتسبب بفقدان تدريجي للقدرات الحركية والإدراكية.
وأوضحت والدته أن العلاج الجيني الواعد قد يحد من تدهور حالته، إلا أن تكلفته تتراوح بين 1.5 و3 ملايين جنيه إسترليني، ما يجعل الحصول عليه بالغ الصعوبة.
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