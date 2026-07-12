بريطانيا.. مرض نادر يحرم طفلاً من الكلام والمشي

08:18 ص

الوكيل الإخباري- كشفت أم بريطانية أن ملاحظتها علامات بدت بسيطة على طفلها، البالغ عامين، قادت إلى تشخيصه بمتلازمة "سانفيليبو (Sanfilippo Type A)"، وهي مرض عصبي تنكسي نادر يُعرف أحياناً بـ"خرف الأطفال" أو "الزهايمر الأطفال". اضافة اعلان





وبعد سلسلة من الفحوصات استمرت نحو 18 شهراً، تأكدت إصابة الطفل بالمرض، الذي لا يتوفر له علاج شافٍ حتى الآن، ويتسبب بفقدان تدريجي للقدرات الحركية والإدراكية.



وأوضحت والدته أن العلاج الجيني الواعد قد يحد من تدهور حالته، إلا أن تكلفته تتراوح بين 1.5 و3 ملايين جنيه إسترليني، ما يجعل الحصول عليه بالغ الصعوبة.









