بريطانيا.. مطاردة طريفة لكلب هارب في مطار هيثرو - فيديو

المشهد بدا كفيلم أكشن، لكن البطل كان كلبًا بأربع أقدام وفرو وذيل، بعدما تمكن من الإفلات من قفص الشحن فور هبوط الطائرة، وقام بجولة حرة في الصالة رقم 5.
وأظهرت لقطات أن الكلب جرى بسرعة بين محركات الطائرات والسلالم، ما تسبب في حالة استنفار داخل المطار، بينما تمت السيطرة على الموقف لاحقًا دون إلغاء أي رحلات.
وتثير الحادثة تساؤلات حول إجراءات شحن الحيوانات ومعايير السلامة داخل المطارات شديدة التحصين.
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