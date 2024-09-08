بريطانيا .. واقٍ من الشمس يحوّل عطلة إلى كارثة

الوكيل الإخباري- بسبب واقٍ من الشمس، تعرّض تلميذ بريطاني لحروق شديدة أثناء العطلة، ما اضطره إلى إجراء عملية جراحية بعد ظهور بثور مؤلمة في جسده.

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وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يشتبه الأطباء في أن الواقي من الشمس الذي وُضع على جسم هيكتور هارفي، البالغ من العمر 10 سنوات، كان منتهي الصلاحية أو مزيّفًا، وقد اشترته له والدته من الفندق الذي كان يقيم فيه مع عائلته في أرخبيل "كاب فيردي"، قبالة الساحل الإفريقي.



ونشرت الصحيفة صورًا مروعة للطفل البريطاني في المستشفى، حيث بدا جلده مصابًا بحروق تشبه حروق الماء المغلي، ما أسفر عن تقشّر أجزاء من جلده بسبب عمقها.



عطلة تتحول إلى كارثة

اشترت الأم ناتالي هارفي، البالغة من العمر 47 عامًا، الواقي في اليوم الأخير من الإجازة بعدما نفدت الكمية التي حملتها معها في حقيبة السفر.



لكنها في نهاية اليوم، وعند ركوب الطائرة للعودة، بدأ هيكتور يشعر بسخونة شديدة في جسمه، وارتفعت حرارته، وتصبب عرقًا لونه غريب جدًا.



وعند عودته إلى بلاده، نُقل على الفور من المطار إلى المستشفى بعد ظهور بثور صفراء ضخمة على جسمه. ولم تكن الإسعافات الأولية كافية، فخضع لعملية جراحية عاجلة لإزالتها وتنظيفها.



وتعرض رفيق الأم أيضًا لحروق مشابهة بسبب استخدام نفس الواقي، وقررت الأم نشر قصتها للتوعية بمخاطر شراء واقٍ ضد الشمس دون التدقيق في مصدره أو تاريخ صلاحيته.