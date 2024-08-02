بريطانية تستعيد الوعي بعد موتها سريريا

وقبل ساعات من فصل جهاز التنفس استيقظت واستعادت وعيها وتمكنت من التنفس بمفردها في غضون 30 دقيقة، وتتواصل مع المحيطين عن طريق الإيماء برأسها.
يذكر أن أطباء موسكو تمكنوا عام 2021 من إنقاذ رجل واجه خمس حالات وفاة سريرية خلال ليلة واحدة. وتم إنعاشه عدة مرات في طريقه إلى المستشفى.
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