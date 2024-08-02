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بريطانية تستعيد الوعي بعد موتها سريريا

إيما برايس
إيما برايس




 

الجمعة، 02-08-2024 03:13 م

 الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة My London بأن بريطانية استيقظت في المستشفى بعد أن قرر الأطباء فصل أجهزة دعم الحياة عنها، بسبب الوفاة السريرية. وكانت عائلة المريضة تستعد بالفعل لجنازتها.

 

وتم وضع إيما برايس البالغة من العمر 32 عاما، على جهاز التنفس الاصطناعي بعد محاولتها الانتحار نتيجة مشاكل واجهتها في العمل. ومع ذلك، تم تحذير عائلة إيما من أنها في حالة موت الدماغ وسيتم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنها بعد مرور بعض الوقت.

وقبل ساعات من فصل جهاز التنفس استيقظت واستعادت وعيها وتمكنت من التنفس بمفردها في غضون 30 دقيقة، وتتواصل مع المحيطين عن طريق الإيماء برأسها.


يذكر أن أطباء موسكو تمكنوا عام 2021 من إنقاذ رجل واجه خمس حالات وفاة سريرية خلال ليلة واحدة. وتم إنعاشه عدة مرات في طريقه إلى المستشفى.

 

RT

gnews

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