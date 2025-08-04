الثلاثاء 2025-08-05 10:21 ص
 

بريطاني يفقد الأمل بالعثور على 950 مليون دولار بعد 12 من البحث .. القصة كاملة

بريطاني يفقد الأمل بالعثور على 950 مليون دولار بعد 12 من البحث .. القصة كاملة
بريطاني يفقد الأمل بالعثور على 950 مليون دولار بعد 12 من البحث .. القصة كاملة
 
الإثنين، 04-08-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري-   قرر مواطن بريطاني التوقف عن البحث عن قرص صلب كان قد تخلص منه عن طريق الخطأ قبل 12 عاما ويُعتقد أنه يحتوي على 8 آلاف وحدة من عملة البيتكوين تقدر قيمتها الحالية بنحو 950 مليون دولار.اضافة اعلان


وأفادت بوابة "Crypto Rover" في منشور عبر منصة "إكس": "جيمس هاولز أنهى أخيرا مسعاه للعثور على القرص الصلب الذي تخلّص منه عن طريق الخطأ عام 2013".

وبحسب الموقع، فإن القرص الصلب يحتوي على نحو 8 آلاف بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بنحو 950 مليون دولار أمريكي.

وكانت تقارير سابقة، نُشرت في 22 نوفمبر 2024، قد أشارت إلى أن هاولز ظلّ على مدى 11 عاما يبحث في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت البريطانية عن الجهاز الذي يُعتقد أنه يحوي محفظة رقمية تضم آلاف البيتكوينات، والتي قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.

وأكد هاولز مرارا أن القرص الصلب طُرح في القمامة عن طريق الخطأ، وأنه ما يزال مقتنعا بأن الجهاز مدفون في مكبّ النفايات .

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة