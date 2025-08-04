بريطاني يفقد الأمل بالعثور على 950 مليون دولار بعد 12 من البحث .. القصة كاملة

وأفادت بوابة "Crypto Rover" في منشور عبر منصة "إكس": "جيمس هاولز أنهى أخيرا مسعاه للعثور على القرص الصلب الذي تخلّص منه عن طريق الخطأ عام 2013".
وبحسب الموقع، فإن القرص الصلب يحتوي على نحو 8 آلاف بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية الحالية بنحو 950 مليون دولار أمريكي.
وكانت تقارير سابقة، نُشرت في 22 نوفمبر 2024، قد أشارت إلى أن هاولز ظلّ على مدى 11 عاما يبحث في مكبّ نفايات بمدينة نيوبورت البريطانية عن الجهاز الذي يُعتقد أنه يحوي محفظة رقمية تضم آلاف البيتكوينات، والتي قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني.
وأكد هاولز مرارا أن القرص الصلب طُرح في القمامة عن طريق الخطأ، وأنه ما يزال مقتنعا بأن الجهاز مدفون في مكبّ النفايات .
روسيا اليوم
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