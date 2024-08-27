بسبب آخر ما نشرته.. وفاة المصرية ريم حامد في باريس تحدث جدلاً كبيراً

وأثار منشور للباحثة المصرية على حسابها قبل الوفاة الجدل بشكل كبير بسبب ما تضمنه من غموض.
وأضافت في المنشور الغامض: "لو الواحد قرب لنقطة مثل هذه، أعتقد لو السؤال عن القيم والأساسيات طلع واحد يبقى تمام وهو لسه بخير والأمر مجرد وقت صعب وثقيل، وإن أقداره أن يمر به بصرف النظر عن السبب أو العوامل أو دوشة مالهاش لزمة، كل الأمر شوية هدوء وإيمان وربنا كريم".
وبعد أيام من نشر تلك المنشورات، قامت الفتاة بمسحها، وبعدها بأيام تم الإعلان عن وفاتها دون توضيح سبب الوفاة، فيما تجري السلطات الفرنسية تحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.
وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.
وقالت الوزارة: "في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء الخميس، وفور تلقي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت".
وكان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد وجه فور علمه بالواقعة بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.
كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن جثمان الباحثة إلى أرض مصر فور الانتهاء من التحقيقات.
سكاي نيوز عربية
-
أخبار متعلقة
-
من أجل المال... أم بريطانية تزيّف إصابة طفلها بالسرطان!
-
تحذير سكان 3 ولايات أمريكية من انتشار آلاف العناكب السامة
-
بعد تناولهم فطائر .. تسمم 50 شخصاً في الهند
-
علماء: إذا أردتم عمرا مديدا لا تستمعوا لنصائح المعمرين
-
لا تنسوا.. شاهدوا "موكب الكواكب".. قبل شروق شمس الغد
-
سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)
-
الآلاف يشاركون في مهرجان لذوي الشعر الأحمر بهولندا
-
دراسة: الزواج يساعد على تحسين صحة الرجال مع التقدم في السن