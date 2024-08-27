بسبب آخر ما نشرته.. وفاة المصرية ريم حامد في باريس تحدث جدلاً كبيراً

الوكيل الإخباري- انتشر اسم الباحثة المصرية ريم حامد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاتها في فرنسا دون سبب معلن، بينما سيطرت حالة من الاستياء على الشارع المصري.

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وأثار منشور للباحثة المصرية على حسابها قبل الوفاة الجدل بشكل كبير بسبب ما تضمنه من غموض.

حيث نشرت الباحثة ريم حامد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "في أوقات كثيرة نهتز، تحصل لخبطة غير مفهومة.. نسأل ولكن لا يوجد أي إجابة كافية أو مريحة، ولا يوجد حل حقيقي لأني حقيقة لا أعرف".



وأضافت في المنشور الغامض: "لو الواحد قرب لنقطة مثل هذه، أعتقد لو السؤال عن القيم والأساسيات طلع واحد يبقى تمام وهو لسه بخير والأمر مجرد وقت صعب وثقيل، وإن أقداره أن يمر به بصرف النظر عن السبب أو العوامل أو دوشة مالهاش لزمة، كل الأمر شوية هدوء وإيمان وربنا كريم".



وبعد أيام من نشر تلك المنشورات، قامت الفتاة بمسحها، وبعدها بأيام تم الإعلان عن وفاتها دون توضيح سبب الوفاة، فيما تجري السلطات الفرنسية تحقيقات لمعرفة كافة الملابسات.



وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.



وقالت الوزارة: "في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء الخميس، وفور تلقي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت".