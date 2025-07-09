الأربعاء 2025-07-09 10:04 ص
 

بسبب خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار

4قب
إيلون ماسك
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأحد أبرز الشخصيات تأثيرًا في عالم التقنية والأعمال، لخسارة تقدر بـ14 مليار دولار من صافي ثروته في يوم واحد، إثر تراجع سهم شركته بنسبة 7% يوم الاثنين.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخسارة الكبيرة في وقت حساس، على خلفية إعلانه عن تأسيس كيان سياسي جديد باسم "حزب أميركا"، وتصاعد التوترات بينه وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وقلقًا في أوساط المستثمرين و"وول ستريت".


انخراط سياسي يقلق المستثمرين
وبحسب تقرير لمجلة فوربس، فإن انخراط ماسك المتزايد في الشأن السياسي صرف الأنظار عن الأداء التشغيلي لشركة تسلا، مما أثر سلبًا على ثقة الأسواق. وأشار التقرير إلى أن توقيت هذه التحركات السياسية غير ملائم، في ظل حالة من الاضطراب داخل قطاع السيارات الكهربائية، وتشديد اللوائح التنظيمية في ظل الإدارة الأميركية الحالية.


تخفيض تصنيف سهم تسلا
في السياق نفسه، خفّض المحلل جيد دورشايمر من شركة "ويليام بلير" تصنيفه لسهم تسلا من "شراء" إلى "احتفاظ"، في مذكرة نُشرت يوم الاثنين. وأرجع قراره إلى ما وصفه بـ**"بيئة تنظيمية اتحادية أقل ملاءمة للائتمانات البيئية"**، مشيرًا إلى تشريعات جديدة قد تُقلص من الحوافز المالية لشركات السيارات الكهربائية.


أجواء سياسية مشحونة
يُذكر أن الخلاف العلني بين ماسك وترامب أخذ أبعادًا أوسع خلال الأيام الأخيرة، في ظل تكهنات بأن ماسك يسعى لتوسيع نفوذه السياسي بعد نجاحه في مجالات التكنولوجيا والفضاء. ويثير تأسيس "حزب أميركا" تساؤلات حول توجهاته المستقبلية، وانعكاسات ذلك على شركاته ومكانته في السوق العالمية.

 

العربية  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى خلال أسبوع

gj

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

قل

منوعات سلحفاة محترقة وسط الغابات تثير موجة حزن وتعاطف في سوريا - صورة

ريث

منوعات بعد 20 عاماً.. وداعاً للإجراء الأكثر إزعاجاً في مطارات أمريكا

نغعغ

أخبار الشركات كيا تحصد مجموعة من التكريمات المرموقة بمجال السلامة لعام 2025 من معهد IIHS

إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا

أخبار محلية إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا

ؤيربب

منوعات دراسة علمية تقدم "وصفة سريعة للسعادة"

ل

فلسطين الأونروا: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن



 
 





الأكثر مشاهدة