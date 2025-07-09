بسبب خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار

وتأتي هذه الخسارة الكبيرة في وقت حساس، على خلفية إعلانه عن تأسيس كيان سياسي جديد باسم "حزب أميركا"، وتصاعد التوترات بينه وبين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وقلقًا في أوساط المستثمرين و"وول ستريت".
انخراط سياسي يقلق المستثمرين
وبحسب تقرير لمجلة فوربس، فإن انخراط ماسك المتزايد في الشأن السياسي صرف الأنظار عن الأداء التشغيلي لشركة تسلا، مما أثر سلبًا على ثقة الأسواق. وأشار التقرير إلى أن توقيت هذه التحركات السياسية غير ملائم، في ظل حالة من الاضطراب داخل قطاع السيارات الكهربائية، وتشديد اللوائح التنظيمية في ظل الإدارة الأميركية الحالية.
تخفيض تصنيف سهم تسلا
في السياق نفسه، خفّض المحلل جيد دورشايمر من شركة "ويليام بلير" تصنيفه لسهم تسلا من "شراء" إلى "احتفاظ"، في مذكرة نُشرت يوم الاثنين. وأرجع قراره إلى ما وصفه بـ**"بيئة تنظيمية اتحادية أقل ملاءمة للائتمانات البيئية"**، مشيرًا إلى تشريعات جديدة قد تُقلص من الحوافز المالية لشركات السيارات الكهربائية.
أجواء سياسية مشحونة
يُذكر أن الخلاف العلني بين ماسك وترامب أخذ أبعادًا أوسع خلال الأيام الأخيرة، في ظل تكهنات بأن ماسك يسعى لتوسيع نفوذه السياسي بعد نجاحه في مجالات التكنولوجيا والفضاء. ويثير تأسيس "حزب أميركا" تساؤلات حول توجهاته المستقبلية، وانعكاسات ذلك على شركاته ومكانته في السوق العالمية.
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