 
الأحد 2024-11-17 04:12 م
 

بسبب رسوبه .. طالب يفتك بـ 8 ويصيب 17 في مدينة ووشي الصينية

من موقع الحادث
من موقع الحادث
الأحد، 17-11-2024 03:27 م
الوكيل الإخباري-  قالت الشرطة الصينية في بيان إن 8 أشخاص قُتلوا وأصيب 17 آخرون في واقعة طعن في مدينة ووشي بشرق الصين، مساء السبت.اضافة اعلان


وقال موقع قناة "NTDTV" إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت أنه في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت سقوط العديد من الطلاب على الأرض وكانت الأرض مغطاة بالدماء.

كما كشفت مصادر أن سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه "أراد التنفيس عن غضبه".

وتم اعتقال الطالب ومباشرة التحقيقات الأولية، فيما يجري علاج المصابين.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادث دهس أودى بحياة 35 شخصا وأصاب 43 آخرين بعدما صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص خارج مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين.

سكاي نيوز
 
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