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بسبب "شاحن هاتف".. تفاصيل أغرب قضية خلع في مصر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   قضت محكمة أسرة مدينة نصر لصالح سيدة مصرية بالخلع من زوجها، في جلسة عُقدت يوم الخميس، بعد اعتدائه عليها بالضرب لسبب غريب.

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وفي التفاصيل التي روتها المحامية نهى الجندي لموقع "24"، تزوجت موكلتها من طبيب بيطري منذ 4 سنوات بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن طفلة في عمر الثالثة. وسرعان ما بدأت الخلافات تنشب بينهما من حين لآخر، حتى واجهت موقفاً عصيباً لا يُحتمل، إذ كسرت عن طريق الخطأ الشاحن الأصلي لهاتف زوجها.


وأضافت أنه بسبب هذا الموقف حدثت مشادة حادة بينهما، تطورت إلى اعتداء بالضرب من الزوج، لدرجة أن رأسها أصيب ونزف بغزارة. وتوجهت الزوجة إلى المستشفى، ثم إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة إلى منزل الزوجية مجدداً. ومع تعنت الزوج، رفعت قضية خلع، وقضت المحكمة لصالحها في النهاية.

 
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