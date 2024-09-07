بسبب "شاحن هاتف".. تفاصيل أغرب قضية خلع في مصر

الوكيل الإخباري- قضت محكمة أسرة مدينة نصر لصالح سيدة مصرية بالخلع من زوجها، في جلسة عُقدت يوم الخميس، بعد اعتدائه عليها بالضرب لسبب غريب.

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وفي التفاصيل التي روتها المحامية نهى الجندي لموقع "24"، تزوجت موكلتها من طبيب بيطري منذ 4 سنوات بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن طفلة في عمر الثالثة. وسرعان ما بدأت الخلافات تنشب بينهما من حين لآخر، حتى واجهت موقفاً عصيباً لا يُحتمل، إذ كسرت عن طريق الخطأ الشاحن الأصلي لهاتف زوجها.