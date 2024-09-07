بسبب "شاحن هاتف".. تفاصيل أغرب قضية خلع في مصر

وفي التفاصيل التي روتها المحامية نهى الجندي لموقع "24"، تزوجت موكلتها من طبيب بيطري منذ 4 سنوات بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن طفلة في عمر الثالثة. وسرعان ما بدأت الخلافات تنشب بينهما من حين لآخر، حتى واجهت موقفاً عصيباً لا يُحتمل، إذ كسرت عن طريق الخطأ الشاحن الأصلي لهاتف زوجها.
وأضافت أنه بسبب هذا الموقف حدثت مشادة حادة بينهما، تطورت إلى اعتداء بالضرب من الزوج، لدرجة أن رأسها أصيب ونزف بغزارة. وتوجهت الزوجة إلى المستشفى، ثم إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة إلى منزل الزوجية مجدداً. ومع تعنت الزوج، رفعت قضية خلع، وقضت المحكمة لصالحها في النهاية.
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