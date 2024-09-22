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"بسبب شجرة" ..مدير مدرسة يقتل شخصين في اليمن

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 04:02 م

الوكيل الإخباري-   قتل مدير مدرسة، في اليمن، وكيل مدرستهما ونجله، بعد بينهما على ملكية شجرة، أمس السبت.

ونشب نزاع بين مدير مدرسة حكومية ووكيله، الذان يسكنان في منزلين متجاورين.

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وحسب موقع "عين عدن" تطور الخلاف بينهما  ليقدم مدير المدرسة على إطلاق النار على جاره الوكيل ونجله الطالب، ليرديهما قتيلين.


وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على ارتفاع معدل الجريمة في اليمن.

 

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gnews

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