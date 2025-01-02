 
الخميس 2025-01-02 04:22 م
 

بسبب صورة .. العثور على امرأة بعد 52 عاما من فقدانها

الصورة التي حلت اللغز
الصورة التي حلت اللغز
الخميس، 02-01-2025 03:15 م
الوكيل الإخباري-  عثر على امرأة اختفت منذ أكثر من 5 عقود على قيد الحياة بعد أن نشرت الشرطة صورة "ضبابية" واحدة لها بعد 52 عاما من اختفائها.اضافة اعلان


وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن العثور على شيلا فوكس بعد اختفائها من كوفنتري عام 1972 يحل أحد أطول تحقيقات الأشخاص المفقودين.

في نهاية شهر ديسمبر، نشرت الشرطة نداء متجددا للمساعدة في العثور على السيدة فوكس، والذي تضمن صورة ضبابية لها من وقت اختفائها تقريبا.

وفي غضون ساعات من صدوره، تلقى بعض الأشخاص معلومات أدت إلى العثور على السيدة فوكس.

وأكد الضباط الذين تحدثوا معها أن السيدة فوكس على قيد الحياة، وأنها بخير وبصحة جيدة.

وبذلك تمكنت الشرطة من حل إحدى أطول قضايا الأشخاص المفقودين التي حققت فيها الشرطة.

وقالت الرقيبة المحققة جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة: "نحن سعداء للغاية بالعثور على شيلا بعد أكثر من 5 عقود، لقد بحثنا في كل قطعة من الأدلة التي يمكننا العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة شيلا".

وأضافت: "نحن فريق صغير من الضباط وأود أن أشيد بعمل المحقق شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة الجمهور، لكل شخص مفقود قصة، ويستحق أفراد أسرهم وأصدقاؤهم معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يجتمعوا بهم مرة أخرى." .

وأضافت الشرطة أن التقدم الجنائي والتكنولوجي يمكّن الفريق من متابعة خيوط جديدة في قضايا ظلت دون حل لفترة طويلة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفيلة

أخبار محلية الانتهاء من مشروع "أرضي" التدريبي بمجال القطاع الزراعي في الطفيلة

ا

أخبار محلية التربية: حرمان 126 طالبا وطالبة من التقدم للتوجيهي دورتين متتاليتين

مركز النقل الدولي للركاب

أخبار محلية بدء تشغيل مركز النقل الدولي للركاب

جانب من اللقاء

أخبار محلية الدبعي يلتقي الملحق الثقافي اليمني في عمان

جانب من الافتتاح

أخبار محلية أبو السعود يفتتح مشروع لتعبئة وتغليف التمور في الاغوار الوسطى

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوماً خيرياً وطبياً في القويرة

رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان

شؤون برلمانية " العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

نقود

شؤون برلمانية اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين



 




الأكثر مشاهدة