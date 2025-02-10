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بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء في كامل البلاد بسريلانكا

فا
تعبيرية
الإثنين، 10-02-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت سريلانكا انقطاعًا مفاجئًا للكهرباء في أنحاء البلاد بعد حادث غير معتاد، حيث تسبب قرد بتلامسه مع محول كهرباء في حدوث خلل بالنظام الكهربائي. وقع الحادث في الضواحي الجنوبية للعاصمة كولومبو، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الساعة 11:30 صباحًا يوم الأحد.

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وعلى إثر ذلك، اضطرت المنازل والمؤسسات، بما في ذلك المستشفيات، لاستخدام المولدات الكهربائية الخاصة بها، بينما تأثرت أيضًا خدمات المياه. ووفقًا لوزير الطاقة السريلانكي، كومارا جاياكوردي، تم استعادة التيار الكهربائي بشكل عام بحلول الساعة السادسة مساءً .


وتشهد سريلانكا بشكل دوري انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية القاسية مثل الرياح والأمطار والعواصف.

 

روسيا اليوم 

 

 
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