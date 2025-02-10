بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء في كامل البلاد بسريلانكا

وعلى إثر ذلك، اضطرت المنازل والمؤسسات، بما في ذلك المستشفيات، لاستخدام المولدات الكهربائية الخاصة بها، بينما تأثرت أيضًا خدمات المياه. ووفقًا لوزير الطاقة السريلانكي، كومارا جاياكوردي، تم استعادة التيار الكهربائي بشكل عام بحلول الساعة السادسة مساءً .
وتشهد سريلانكا بشكل دوري انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب الظروف الجوية القاسية مثل الرياح والأمطار والعواصف.
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