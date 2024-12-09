بسبب لعبة.. سبعة قتلى في جريمة مروعة بأمريكا

ويتضمن المقطع أن بطل اللعبة يقف مسلح على سطح مبنى ويطلق النار على خصومه في اللعبة الشهيرة، وهو ما طبقه كريمو فعليا على أرض الواقع.
وفي مقطع لعبة الفيديو، يمكن سماع رنين طلقات نارية، بينما يسمع لاعبون يضحكون ويصرخون، لكن من غير الواضح أن كان صوت كريمو (21 عاما) بين هذه الأصوات.
وأسفر الهجوم المسلح عن 7 قتلى وحوالي 30 مصابا، ووقع في هايلاند بارك وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان، ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.
ونفذ كريمو هجومه بأن صعد إلى سطح محل تجاري يشرف على مسار العرض، وراح يطلق النار على المشاركين فيه من بندقية اشتراها بصورة قانونية.
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