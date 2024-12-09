بسبب لعبة.. سبعة قتلى في جريمة مروعة بأمريكا

الوكيل الإخباري- حول أميركي لعبة القتال الشهيرة "كول أوف ديوتي" لواقع وقام بمحاكاة للعبة المميتة بأن صعد إلى أعلى سطح منزله وأطلق النار على المارة وقتل 7 أشخاص بسبب تقليد اللعبة.



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دخل " كريمو" 21 سنة غرفته ومارس لعبته المفضلة على جهاز الكمبيوتر "كول أوف ديوتي" لعبة القتال الشهيرة التي يقوم فيها جندي أمريكي بتنفيذ مهمات لاستعادة إحدى الأسلحة الأمريكية، ولكن حدث ما لم يخطر على بال بشر.. قام "كريمو" بتطبيق اللعبة على أرض بأن أحضر سلاح ناري وصعد فوق سطح منزله وأطلق أعيرة نارية على المارة في الحي الذي يقطن به في مدينة شيكاغو الأمريكية وتسبب في وفاة 7 أشخاص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" أن مقطع فيديو نشره روبرت كريمو، الذي قتل 7 أشخاص في إطلاق نار عشوائي قرب شيكاغو، أظهر محاكاة لجريمته قبل تنفيذها عبر لعبة "كول أوف ديوتي".



ويتضمن المقطع أن بطل اللعبة يقف مسلح على سطح مبنى ويطلق النار على خصومه في اللعبة الشهيرة، وهو ما طبقه كريمو فعليا على أرض الواقع.



وفي مقطع لعبة الفيديو، يمكن سماع رنين طلقات نارية، بينما يسمع لاعبون يضحكون ويصرخون، لكن من غير الواضح أن كان صوت كريمو (21 عاما) بين هذه الأصوات.

كان روبرت كريمو، استهدف من فوق مبنى، مشاركين في عرض بمناسبة عيد الاستقلال في هايدلاند بارك قرب شيكاغو بولاية إلينوى الأميركية، في حادث سلط الضوء مجددا على فوضى السلاح بالولايات المتحدة.



وأسفر الهجوم المسلح عن 7 قتلى وحوالي 30 مصابا، ووقع في هايلاند بارك وهي ضاحية فارهة تقع على ضفاف بحيرة ميشيغان، ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة.



ونفذ كريمو هجومه بأن صعد إلى سطح محل تجاري يشرف على مسار العرض، وراح يطلق النار على المشاركين فيه من بندقية اشتراها بصورة قانونية.