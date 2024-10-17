 
الخميس 2024-10-17 02:39 م
 
 

بسبب "متلازمة هز الرضيع".. أميركي يستأنف آخر حكم بالإعدام

روبرسون المحكوم بالإعدام بسبب متلازمة هز الرضيع
روبرسون المحكوم بالإعدام بسبب متلازمة هز الرضيع
الخميس، 17-10-2024 01:23 م

الوكيل الإخباري-   يواجه رجل من تكساس حكمًا بالإعدام بواسطة حقنة قاتلة، مساء الخميس، بتهمة القتل المرتبطة بتشخيص "متلازمة هز الرضيع".

اضافة اعلان

 

وقد يكون أول شخص في الولايات المتحدة يتم إدانته بناءً على إدانة مرتبطة بهذا التشخيص، وسط تأكيدات من محاميه وائتلاف متنوع من أنصاره الذين يقولون إنه بريء وأدين بناءً على أدلة علمية خاطئة.

وينتظر روبرت روبرسون قرارًا قد يوقف تنفيذ حكم الإعدام من قبل حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أو المحكمة العليا الأمريكية، وهما آخر وسيلتين لوقف التنفيذ.

ومن المقرر أن يتلقى روبرسون، البالغ من العمر 57 عامًا، حقنة مميتة في السجن الحكومي في هانتسفيل.

وأدين روبرسون بقتل ابنته نيكي كيرتس، البالغة من العمر عامين، في عام 2002 في مدينة فلسطين بشرق تكساس.

ولطالما أعلن روبرسون براءته، بدعم من بعض النواب الجمهوريين البارزين والمحقق الرئيسي في القضية.

وقال بريان وارتون، المحقق الرئيسي في القضية: "إنه رجل بريء، ونحن على وشك قتله بسبب شيء لم يفعله"، وفقًا للأسوشيتد برس.

وجدد إعدام روبرسون المقرر الجدل حول "متلازمة هز الرضيع"، المعروفة في المجتمع الطبي باسم "صدمة الرأس المؤذية".

ويقول محامو روبرسون، وكذلك النواب في ولاية تكساس، والخبراء الطبيون وغيرهم، إن إدانته استندت إلى أدلة علمية خاطئة وعفا عليها الزمن الآن.

ويشير التشخيص إلى إصابة خطيرة في الدماغ تحدث عندما يصاب رأس الطفل من خلال الاهتزاز أو أي تأثير عنيف آخر، مثل رطمه بالحائط أو رميه على الأرض.

ولا ينكر أنصار روبرسون أن إصابات الرأس والإصابات الأخرى الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال حقيقية، لكنهم أكدوا أن الأطباء أخطأوا في تشخيص إصابات كيرتس على أنها مرتبطة بمتلازمة هز الرضيع، وأن الأدلة الجديدة أظهرت أن الفتاة ماتت بسبب مضاعفات مرتبطة بالالتهاب الرئوي الحاد.

ويقول محامو روبرسون إنه تم اعتقاله خطأً وإدانته لاحقًا بعد نقل ابنته إلى المستشفى. وأضاف المحامون أن الطفلة سقطت من السرير في منزل روبرسون بعدما أصيبت بمرض خطير لمدة أسبوع.

 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال السياح في اليابان ينفقون 39 مليار دولار في 9 أشهر

نزار مهيدات

أخبار محلية الغذاء والدواء للمرضى المسافرين: احتفظوا بالوصفة الطبية تجنبا للمسائلة القانونية

طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية

عربي ودولي مصر ترسل طائراتها إلى لبنان لإجلاء مواطنيها

جانب من الانتخابات

أخبار محلية التربية: إجراء انتخابات المجالس البرلمانية لطلبة المدارس

تعبيرية

منوعات ردة فعل غريبة.. عضّه ثعبان سام فحمله معه إلى المستشفى في الهند

تعبيرية

عربي ودولي زلزال جديد يضرب تركيا

وزير العمل

أخبار محلية وزير العمل يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

تعبيرية

أخبار محلية أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط



 


الأكثر مشاهدة