بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة أميركية شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

وخلال الرحلة التي انطلقت فجر 17 يونيو، تطوّر خلاف على المقاعد إلى سلوك عدواني من الراكبة تجاه عدد من المسافرين. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تجذب شعر راكبة أخرى وتبصق على إحداهن ثلاث مرات، وسط صراخ وذهول داخل الطائرة.
الراكبة أطلقت عبارات مهينة من بينها: "لم أكن أرغب بالجلوس بجانب سيدة بدينة كهذه"، وتجاهلت محاولات طاقم الطائرة وعدد من الركاب لتهدئتها، حتى بعد تقييدها بأداة مشابهة للأصفاد.
لاحقًا، ادّعت الراكبة عدم قدرتها على التنفس وبدأت في الصراخ والركل أثناء نقلها على نقالة من قِبل شرطة هيئة الموانئ، وسط توثيق من ركاب آخرين كانوا يصورون المشهد بهواتفهم.
وأكدت الشرطة في بيان لمجلة People أنها نُقلت لتقييم طبي ثم وُضعت تحت حراسة إدارة الإصلاح بنيويورك، حيث وُجهت إليها تهمة الاعتداء المشدد.
-
أخبار متعلقة
-
سقوط جماهير في الجزائر.. احتفالات التتويج تنتهي بمأساة - فيديو
-
مأساة يوم الأب.. وفاة رجل أميركي أنقذ ابنتيه من الغرق في فلوريدا
-
ماهي أقراص KI التي توزع على البشر لمواجهة التسرب الإشعاعي؟
-
معجزة بحرية.. رسالة كتبتها طفلة اسكتلندية تعود إليها بعد عقود - صور
-
اكتشاف فصيلة دم جديدة تحملها امرأة فرنسية واحدة في العالم
-
بعد عام من الاختفاء.. العثور على امرأة على قيد الحياة في أركنساس
-
متى تنتهي صلاحية البهارات؟ معلومات قد تفاجئكم!
-
تأثير الحرارة العالية على إطارات السيارة وكيفية المحافظة عليها