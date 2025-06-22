بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة أميركية شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهدت رحلة جوية تابعة لشركة "ساوث ويست" الأميركية، متجهة من مطار لاغوارديا إلى مدينة كانساس سيتي، واقعة صادمة بعد اندلاع شجار عنيف بين الركاب، بطلتُه امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من نيويورك.

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وخلال الرحلة التي انطلقت فجر 17 يونيو، تطوّر خلاف على المقاعد إلى سلوك عدواني من الراكبة تجاه عدد من المسافرين. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تجذب شعر راكبة أخرى وتبصق على إحداهن ثلاث مرات، وسط صراخ وذهول داخل الطائرة.



الراكبة أطلقت عبارات مهينة من بينها: "لم أكن أرغب بالجلوس بجانب سيدة بدينة كهذه"، وتجاهلت محاولات طاقم الطائرة وعدد من الركاب لتهدئتها، حتى بعد تقييدها بأداة مشابهة للأصفاد.



لاحقًا، ادّعت الراكبة عدم قدرتها على التنفس وبدأت في الصراخ والركل أثناء نقلها على نقالة من قِبل شرطة هيئة الموانئ، وسط توثيق من ركاب آخرين كانوا يصورون المشهد بهواتفهم.



وأكدت الشرطة في بيان لمجلة People أنها نُقلت لتقييم طبي ثم وُضعت تحت حراسة إدارة الإصلاح بنيويورك، حيث وُجهت إليها تهمة الاعتداء المشدد.