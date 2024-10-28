بشرى سارة لعشاق الأمطار والثلوج.. هذا موعد فصل الشتاء فلكياً !

وانتهى فصل الصيف فلكيًا في 21 سبتمبر الماضي، وبدأ فصل الخريف في 22 من نفس الشهر، والذي يستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة. وخلال فترة الخريف، حدثت ظاهرة الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، حيث تتساوى ساعات النهار والليل نتيجة لتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.
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