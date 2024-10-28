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بشرى سارة لعشاق الأمطار والثلوج.. هذا موعد فصل الشتاء فلكياً !

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري-    يحل موعد بداية فصل الشتاء 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، في 21 ديسمبر 2024 اي تبقى نحو 52 يوماً ، ويمتد لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، ليختتم في 20 مارس 2025.

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وانتهى فصل الصيف فلكيًا في 21 سبتمبر الماضي، وبدأ فصل الخريف في 22 من نفس الشهر، والذي يستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة. وخلال فترة الخريف، حدثت ظاهرة الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، حيث تتساوى ساعات النهار والليل نتيجة لتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء.

 

 
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