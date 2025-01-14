بطارية كهربائية ثورية تدوم 8 ملايين كيلومتر وتغير مستقبل التنقل

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة كندية إلى تقنية بطاريات جديدة للسيارات الكهربائية تعتمد على أقطاب كهربائية أحادية البلورة، التي تتمتع بمتانة أعلى من الأقطاب التقليدية. هذه البطاريات قادرة على الاستمرار حتى 8 ملايين كيلومتر، أي ما يعادل عمرًا أطول بثماني مرات مقارنة بالبطاريات الحالية.

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أظهرت اختبارات استمرت ست سنوات أن البطاريات تحتفظ بـ 80% من سعتها بعد 20 ألف دورة شحن، ما يعزز من عمرها وكفاءتها. رغم أن التقنية لم تُستخدم بعد في السيارات الكهربائية، إلا أنها دخلت مرحلة الإنتاج التجاري، ووجدت دعمًا من شركة تسلا. هذه الابتكارات قد تقلل من تكاليف الصيانة وتفتح آفاقًا جديدة لتخزين الطاقة المتجددة.