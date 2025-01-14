 
الثلاثاء 2025-01-14 11:44 ص
 

بطارية كهربائية ثورية تدوم 8 ملايين كيلومتر وتغير مستقبل التنقل

ل
تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   توصلت دراسة كندية إلى تقنية بطاريات جديدة للسيارات الكهربائية تعتمد على أقطاب كهربائية أحادية البلورة، التي تتمتع بمتانة أعلى من الأقطاب التقليدية. هذه البطاريات قادرة على الاستمرار حتى 8 ملايين كيلومتر، أي ما يعادل عمرًا أطول بثماني مرات مقارنة بالبطاريات الحالية.

اضافة اعلان

 

أظهرت اختبارات استمرت ست سنوات أن البطاريات تحتفظ بـ 80% من سعتها بعد 20 ألف دورة شحن، ما يعزز من عمرها وكفاءتها. رغم أن التقنية لم تُستخدم بعد في السيارات الكهربائية، إلا أنها دخلت مرحلة الإنتاج التجاري، ووجدت دعمًا من شركة تسلا. هذه الابتكارات قد تقلل من تكاليف الصيانة وتفتح آفاقًا جديدة لتخزين الطاقة المتجددة.

 

البيان 

 
gnews

أحدث الأخبار

ع

طب وصحة كيفية التعامل مع رغبات الطعام في الشتاء بطرق صحية

تعبيرية

أخبار محلية 3229 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء

ت

أخبار محلية عين على القدس يسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

ن

فن ومشاهير شاهد رسالة فان دام حول حرائق الغابات التي حققت 4 ملايين مشاهدة!

الشيخ عمر محيي الدين حوري

عربي ودولي من هو الشيخ عمر حوري الذي تفاعل السوريون مع أنباء مقتله؟

با

طب وصحة التمييز بين استهلاك النيكوتين والآثار الضارة للتدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين

ترامب وصف جاك سميث سابقا بالمختل

عربي ودولي الدعي العام جاك سميث: ترامب كان سيدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا

ت

طب وصحة وداعا للكحة والتهاب الحلق: 5 أعشاب طبيعية لتخفيف الأعراض في الشتاء



 




الأكثر مشاهدة