بطاقة يانصيب فازت بـ7 ملايين دولار في بريطانيا.. لكن صاحبها مختفٍ

الوكيل الإخباري- انشغل البريطانيون منذ مساء يوم الأربعاء بالبحث عن شخص محظوظ فاز بمبلغ 7 ملايين دولار أميركي، لكنه لم يظهر بعد. وحسب تقرير نشرته صحيفة Metro البريطانية، فإن الفائز في سحب اليانصيب الوطني لم يظهر حتى الآن، ويُحتمل أنه لا يعلم أصلاً بفوزه.

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قيمة الجائزة التي تبلغ 5.2 مليون جنيه إسترليني، تعادل نحو 6.9 مليون دولار أميركي. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، اشترى الفائز تذكرته في بلدة سيفينوكس في إنجلترا بأكتوبر الماضي.



وتشير أنظمة اليانصيب إلى أن أمام الفائز أربعة أيام فقط للعثور على تذكرته والتواصل مع السلطات المعنية لتسلم الجائزة. وحث آندي كارتر، كبير مستشاري الفائزين في اليانصيب، جميع المشاركين على التحقق من تذاكرهم والتواصل مع الجهة المسؤولة إذا كانوا يعتقدون أنهم الفائزون.