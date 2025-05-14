الأربعاء 2025-05-14 12:58 م
 

بطة تتلقى "مخالفة سرعة" في سويسرا

فت
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-  في واقعة طريفة أثارت الدهشة والضحك، رصد رادار مراقبة السرعة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة السويسرية برن، بطة برية وهي تطير بسرعة 52 كيلومترًا في الساعة، متجاوزة الحد المسموح به في المنطقة البالغ 30 كيلومترًا في الساعة.

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البلدية نشرت الصورة عبر صفحتها على فيسبوك، مشيرة إلى أن الرادار التقط المخالفة في 13 أبريل، لكنها لفتت إلى أمر غريب: فقد تم رصد بطة بنفس السرعة، وفي نفس المكان والتاريخ، قبل سبع سنوات!


هذا التكرار الغريب أثار بعض الشكوك حول ما إذا كانت اللقطات حقيقية أم مجرد خدعة. لكن الشرطة نفت تمامًا وجود أي تلاعب، مؤكدة أن أنظمة الرادار تخضع لفحص سنوي دقيق من قبل المعهد الفدرالي السويسري للمترولوجيا..

 

ارم نيوز 




 
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