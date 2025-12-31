الأربعاء 2025-12-31 09:09 م

بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا

بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا
بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا
الأربعاء، 31-12-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   في عملية سرقة تشبه حبكات أفلام هوليوود وبمخطط شديد التعقيد، نجحت عصابة في اختراق خزنة أموال بنك ادخار ألماني "شبار كاسا" بمدينة غيلزن كيرشن، حيث تمكّنت العصابة من فتح 3200 صندوق أمانات، أي نحو 95% من إجمالي الخزائن، وتضرر أكثر من 2500 عميل من السرقات.اضافة اعلان


وتُقدَّر قيمة المسروقات من أموال ومجوهرات ومقتنيات ثمينة بما يصل إلى 30 مليون يورو وفق التحقيقات الأولية للشرطة، لكن صحفًا ألمانية ذكرت أن الرقم قد يصل إلى 90 مليون يورو أو أكثر.

وقد أثارت العملية حالة غضب واسعة لدى العملاء الذين تجمعوا أمام البنك احتجاجًا على سرقة أموالهم وودائعهم، متسائلين كيف نجحت عملية سرقة بهذا الكم الضخم من الأموال بسهولة دون أي إنذار.

إذ تحتاج مثل تلك العمليات لساعات أو ربما أيام لفتحها وتفريغها، وهو الأمر الذي توقعه المحققون، حيث اعتقدوا أن العملية استغرقت أيامًا ولم يشعر بها أحد بسبب عطلة عيد الميلاد.

واستغل اللصوص موقع الخزانة الذي يقع تحت الأرض ويشترك أحد جدران الخزانة مع جدار مرآب سيارات مجاور للبنك، واستعانوا بمثقاب لحفر ثقب ضخم في منتصف جدار الخزنة المصفح، بالرغم من التحصين الفائق للخزانة وتأمينها بأنظمة إنذار وكاميرات مراقبة.

ويبدو أن اللصوص خططوا جيدًا للسرقة، حيث أكدت الشرطة الألمانية أن المثقاب المُستخدَم لا يمكن شراؤه من أي متجر، ما يعني أنهم صنعوا مثقابًا خاصًا بأنفسهم، وحددوا مقياس الثقب بنصف متر في الجدار، بما يعكس دقة فائقة لتجنب تفعيل أجهزة الإنذار أثناء العملية.

ولم يشعر أحد من الحراس بالسرقة إلا بعد انتهائها وتفعيل أجهزة الإنذار، ولم يكن إنذار السرقة، بل كان جهاز إنذار الحريق.

وذكرت الشرطة الألمانية أن كاميرات المراقبة التقطت عدداً من الملثمين يحملون حقائب كبيرة في مرآب السيارات، ثم انطلقوا بسيارة سوداء من طراز أودي RS6، ولا تزال السلطات تبحث عنهم.

أما عن تعويض العملاء، فقد نشر البنك معلومات تفيد بأنه إذا كان المبلغ المسروق أقل من 10 آلاف و300 يورو لكل عميل، فستتعوضه شركة التأمين، أما إذا كان المبلغ أكبر، فسيحتاج العميل إلى بوليصة تأمين خاصة به.

الجزيرة 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين "التعاون الإسلامي" تدين منع إسرائيل 37 جمعية إغاثية في الضفة وغزة

ا

فلسطين الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

ل

أخبار محلية أمانة عمان توقف مؤقتا خدماتها الإلكترونية من منتصف الليلة

ل

أخبار محلية مشاريع تعليمية وتخصصات مهنية جديدة في مدارس قصبة المفرق

ل

عربي ودولي زيلينسكي يقيل رئيس سوق الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية الأوكرانية

بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا

منوعات بطريقة هوليوودية .. سرقة 90 مليون يورو من بنك في ألمانيا

ل

أسواق ومال "بلومبيرغ": ثروة ترامب زادت بنحو 70% في أقل من عام ونصف العام

ل

طب وصحة اكتشاف ارتباط خطير بين اضطراب نوم شائع وتدهور الصحة النفسية



 






الأكثر مشاهدة