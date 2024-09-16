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"بطل صغير" يواجه ثوراً هائجاً لإنقاذ جدته

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 16-09-2024 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   حصل طفل هندي على لقب «البطل الصغير» بعد ظهوره في فيديو ينقذ فيه جدته من ثور هائج في أحد شوارع بلدة ماهيندراغارة بولاية هاريانا شمال الهند.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم الثور على الجدة أنجوري ديفي (70 عاماً) خلال تنزهها في الشارع، وألقى بها بعنف على الأرض. وبينما كان يستعد لنطحها برأسه، ركض حفيدها جاتين، الذي لم يُكشف عن عمره، نحوها لإنقاذها وسحبها بعيداً عن الثور، حسب موقع «24».

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لكن لم يلبث أن هاجمهما الحيوان العنيف معاً، ما أسفر عن سقوطها بقوة على الأرض. وفي تلك اللحظة، تصادف مرور أحد الجيران حاملاً عصا أخاف بها الحيوان الهائج وأبعده عنهما.


وبحسب ما نقله موقع «مترو» البريطاني عن شهود عيان، نقلت الجدة إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية بيدها، نتيجة تعرضها لكسر، ما استدعى زراعة قضبان من المعدن داخلها. أشاد السكان المحليون بشجاعة جاتين وسرعة بديهته، فلقبوه بالبطل الصغير الذي أنقذ جدته، دون أن يكترث بمخاطر مواجهته ثوراً هائجاً.


وأثنى رواد مواقع التواصل على شجاعة الطفل، معتبرين أنه يستحق اللقب، وتوقعوا أن يصبح رجلاً ناجحاً في المستقبل.

 

من المصدر 

 
gnews

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