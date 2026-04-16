الخميس 2026-04-16 12:20 م

بطل قصة "حكاية نرجس".. يعود إلى أسرته بعد 43 عاماً

إسلام الضائع مع أهله
الخميس، 16-04-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   لم يكن يعلم، وهو طفل صغير، أن لحظة اختفائه ستتحول إلى حكاية عمر كاملة، وأن اسمه سيمحى لسنوات طويلة، ليُعرف لاحقًا بلقب "إسلام الضائع". رحلة قاسية امتدت لأكثر من أربعة عقود، بين الشك والبحث والحنين، عاشها شاب ظل يحمل سؤالًا واحدًا لا يفارقه: "من أنا؟"اضافة اعلان


54 تحليلًا للبصمة الوراثية، ومحاولات لا تتوقف، وذاكرة مثقلة بملامح ضبابية لطفولة سُرقت منه، حتى جاءت اللحظة التي انتظرها طويلًا، لحظة الحقيقة. قصة إسلام لم تكن مجرد مأساة إنسانية، بل تحولت إلى عمل درامي بعنوان "حكاية نرجس"، جسّد جانبًا من معاناته مع السيدة التي ربّته، وكشف خيوط لغز ظل غامضًا لسنوات.

واليوم، وبعد 43 عامًا من الغياب، تنتهي رحلته بلقاء طال انتظاره، إذ أعلن إسلام تمكنه من الوصول إلى أسرته الحقيقية، عقب ثبوت تطابق نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) مع أسرة في ليبيا، لينهي بذلك واحدة من أطول رحلات البحث عن الهوية، وتُطوى صفحة الألم، وتُفتح أخرى عنوانها: الانتماء بعد الضياع.

رحلة امتدت لـ43 عامًا

وقال إسلام، إنه تمكن أخيرًا من العثور على أسرته بعد رحلة صبر امتدت 43 عامًا كاملة، كاشفًا أن جذوره الحقيقية تعود إلى ليبيا، حيث اكتشف أن لديه 21 أخًا وأختًا.

وروى تفاصيل اللحظات الأولى لاختفائه، موضحًا أن أسرته كانت تقيم في مصر، وأنه بعد ساعات من ولادته تعرّض لوعكة صحية، فاصطحبته أسرته إلى المستشفى، وهناك بدأت المأساة، إذ خطفته السيدة المعروفة إعلاميًا باسم "عزيزة بنت إبليس"، وأقنعت أسرته بأنه توفي وتم دفن جثمانه، لتنقطع أخباره تمامًا لسنوات طويلة.

وأضاف أن عرض المسلسل الذي تناول قصته خلال شهر رمضان كان نقطة التحول، إذ لفت انتباه أسرته الحقيقية، التي بدأت تستعيد ذكرياتها وتعيد ربط الخيوط، لتبدأ هي الأخرى رحلة البحث عنه، حتى تلاقت المسارات أخيرًا، وكشف تحليل البصمة الوراثية (DNA) الحقيقة الكاملة.

وأشار إسلام إلى أنه يعيش حاليًا حالة من الفرح لا توصف، بعد لمّ شمله بأشقائه في ليبيا، قائلًا إن شعور الانتماء الذي افتقده لسنوات عاد إليه فجأة، وكأن الحياة تعوّضه عن كل ما مرّ به.
 
 


منوعات 5 أخطاء شائعة تجعل مطبخك يبدو قديماً.. إليك نصائح الخبراء لتحديثه

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

ب

أخبار محلية الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني

ل

عربي ودولي الجيش الإيراني: إنتاج المسيرات ارتفع 10 أضعاف منذ حرب الـ12 يوما

ثم تابع الفريق بعناية التغيرات في وزن الجسم، واستهلاك الطاقة، ومستقلبات الدم، وحتى التعبير الجيني في الكبد. وأظهرت الفئران تفضيلا قويا جدا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لدرجة أنها توقفت تماما عن تناول

طب وصحة كيف يسبب الخبز السمنة حتى دون زيادة كمية الطعام؟

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني

ب

فلسطين التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش



 
 






