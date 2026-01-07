بعد أكثر من 50 عاماً.. الكشف عن لغز أقدم قضية اختفاء في تكساس!

الوكيل الإخباري- نجحت الشرطة الأميركية في ولاية تكساس في حل أقدم قضية اختفاء بعد أكثر من 50 عامًا. وتعود القضية إلى عام 1973، حين اختفى الفتى نورمان براتر (16 عامًا) في مدينة دالاس، قبل أن تُطابق هويته مؤخرًا مع جثة مراهق قضى في حادث دهس وهرب بمدينة روكبورت في يوليو من العام نفسه.

وجاء الاكتشاف بعد مراجعة ملفات قديمة واستخدام تقنيات التعرف على الوجه والتحليل الجنائي. وأُغلقت القضية رسميًا بعدما تعرف شقيقه على هوية الضحية، مانحًا العائلة شعورًا بالراحة بعد عقود من الغموض، رغم بقاء تفاصيل فترة اختفائه غير معروفة.