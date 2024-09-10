بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

وقد اتُهم زوراً بقتل باريس جاكسون في آب 2008، حيث قُتلت بالرصاص بحديقة أموندسن في حي جالوود.
وتم إلقاء القبض على براون، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت، واتهامه بأنه كان السائق الذي هرب بعد وفاة جاكسون.
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