بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

الوكيل الإخباري- حصل رجل قضى عقدًا كاملا خلف القضبان بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل لم يرتكبها على مبلغ 50 مليون دولار من قبل هيئة محلفين فيدرالية، يوم الاثنين، في أعقاب دعوى قضائية ضد مدينة شيكاغو واثنين من محققي شرطة شيكاغو.



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كما حصل مارسيل براون، الذي أدين ظلماً في عام 2011 وحُكم عليه بالسجن لمدة 35 عاماً فيما يتعلق بجريمة قتل وقعت في عام 2008، على تعويضات عقابية قدرها 50 ألف دولار، وفقاً لقناة فوكس 32.



وقد اتُهم زوراً بقتل باريس جاكسون في آب 2008، حيث قُتلت بالرصاص بحديقة أموندسن في حي جالوود.



وتم إلقاء القبض على براون، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت، واتهامه بأنه كان السائق الذي هرب بعد وفاة جاكسون.