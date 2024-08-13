بعد أن تخلت عنه والدته.. رجل يلتقي بأخته لأول مرة في عمر الـ63 عاما في انجلترا

الوكيل الإخباري- في لحظة عاطفية مؤثرة، التقى كيث تيندال، البالغ من العمر 63 عامًا، بشقيقته تريسي بويل لأول مرة بعد أن فُصلا منذ ولادتهما.



كيث، الذي يعيش حاليًا في رومفورد، إسيكس، بإنجلترا مع زوجته، لم يكن يعلم بوجود شقيقته، حيث أُجبرت والدتهما، ديان، على التخلي عنه للتبني عندما كان عمره أسبوعًا واحدًا فقط.



ظهر اللقاء في حلقة من برنامج "العائلة المفقودة" الذي يعرض على قناة ITV، والذي يجمع بين أفراد العائلات المفقودة منذ زمن طويل.



بدأت القصة عندما علمت تريسي بوجود شقيق أكبر لها من والدتها، وقررت البحث عنه بعد وفاة والدتها في عام 2015 جراء معاناتها من سرطان الدم.



في اللقاء الأول بينهما، سافر كيث إلى جنوب ويلز لمقابلة تريسي، حيث تبادل الأشقاء عناقًا مؤثرًا، وشاركت تريسي مشاعرها قائلة: "أنت تشبه والدتنا كثيرًا".



كما أضافت بأن والدتهما ديان لم تنسَ كيث أبدًا، وظلت تحمل في قلبها الحزن والألم لفراقه.

خلال اللقاء، كشفت تريسي عن حقيقة جديدة لكيث، مفادها أنهما ليسا وحدهما؛ بل لديهما أخت أخرى وشقيقان.



كان هذا الكشف مفاجأة لكيث، الذي أعرب عن سعادته بلقاء عائلته المفقودة، مازحًا بأنه أصبح الآن الأخ الأكبر الذي لطالما تمنت تريسي وجوده.



كيث حاول البحث عن والدته البيولوجية عندما بلغ سن الرشد، ولكنه لم ينجح في العثور عليها، ومن خلال برنامج "العائلة المفقودة"، تمكن الفريق من تتبع كيث وإيجاده بعد عقود من البحث، ليتمكن من رؤية صورة والدته لأول مرة، ويلاحظ الشبه الكبير بينهما.



هذا اللقاء كان خطوة نحو تحقيق حلم دام سنوات لكيث وتريسي، حيث أعاد البرنامج جمعهما بعد سنوات طويلة من الفراق والألم، ليصبحا أخيرًا عائلة حقيقية.



العين الاخبارية