بعد ابتزاز الفتيات.. صاحب "شكراً جزيلاً" في قبضة الشرطة العراقية

وفي بيان رسمي، أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عن اعتقال صاحب الحساب الذي يحمل اسم "شكراً جزيلاً لك يا رب"، بعد تعدد الشكاوى والبلاغات ضده. وأوضحت المديرية أن الشاب صاحب الحساب تم اعتقاله بواسطة قوات الشرطة، وخلال التحقيقات اعترف بالتهم الموجهة إليه، وتم تحويله إلى المحكمة لتقرير العقوبات اللازمة ضده.
في نفس السياق، وجّهت مديرية شرطة محافظة أربيل تحذيراً للفتيات بضرورة توخي الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في فخ الخداع والابتزاز. كما دعت الجميع إلى التواصل مع السلطات المختصة في حال تعرضوا لأي تهديد أو ابتزاز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.
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