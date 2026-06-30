بعد اختفاء غامض.. العثور على جثة مصممة أزياء مغربية

وشهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا، حيث باشرت السلطات المغربية تحقيقاتها الميدانية وعمليات جمع الأدلة، مع نقل الجثمان لإجراء تشريح طبي لتحديد سبب الوفاة، وسط ترجيح جميع الفرضيات بما فيها الأسباب الصحية أو الجنائية.
وكانت أسرة الراحلة قد أطلقت نداءً للبحث عنها عقب اختفائها، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاتها من طرف شقيقتها عبر تدوينة مؤثرة.
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