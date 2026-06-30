بعد اختفاء غامض.. العثور على جثة مصممة أزياء مغربية

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الوكيل الإخباري- تم العثور على مصممة الأزياء المغربية بشرى المرزوقي جثة داخل سيارتها بمنطقة المنصورية بإقليم بن سليمان بالمغرب، وذلك بعد اختفائها بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي وفي ظروف غامضة. اضافة اعلان





وشهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا، حيث باشرت السلطات المغربية تحقيقاتها الميدانية وعمليات جمع الأدلة، مع نقل الجثمان لإجراء تشريح طبي لتحديد سبب الوفاة، وسط ترجيح جميع الفرضيات بما فيها الأسباب الصحية أو الجنائية.



وكانت أسرة الراحلة قد أطلقت نداءً للبحث عنها عقب اختفائها، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاتها من طرف شقيقتها عبر تدوينة مؤثرة.









