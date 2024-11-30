بعد اختفاء لـ 20 عاماً .. القبض على أحد أبرز المطلوبين للعدالة في أميركا

مكتب التحقيقات الفدرالي كان رصد مكافأة قدرها 250 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال دانيال أندرياس سان دييغو