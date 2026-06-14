بعد اختفائه ليومين.. انتشال جثمان المتسلق القعقاع من فوهة بركانية في اليمن - فيديو

الوكيل الإخباري- بعد يومين من عمليات البحث، عثرت الفرق اليمنية المختصة على جثمان المتسلق القعقاع بن عنتر، الملقب بـ"سبايدر مان اليمن"، داخل فوهة بركانية مملوءة بالمياه الكبريتية في مدينة دمت بمحافظة الضالع.

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وأكد رئيس فريق الدفاع المدني والغواصين أن الفرق تمكنت من انتشال الجثمان من الموقع المغمور بالمياه.