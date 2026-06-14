الإثنين 2026-06-15 02:02 م

بعد اختفائه ليومين.. انتشال جثمان المتسلق القعقاع من فوهة بركانية في اليمن - فيديو

لابي
المتسلق القعقاع بن عنتر
 
الأحد، 14-06-2026 08:43 ص

الوكيل الإخباري-   بعد يومين من عمليات البحث، عثرت الفرق اليمنية المختصة على جثمان المتسلق القعقاع بن عنتر، الملقب بـ"سبايدر مان اليمن"، داخل فوهة بركانية مملوءة بالمياه الكبريتية في مدينة دمت بمحافظة الضالع.

اضافة اعلان


وأكد رئيس فريق الدفاع المدني والغواصين أن الفرق تمكنت من انتشال الجثمان من الموقع المغمور بالمياه.

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

شث5غ

فن ومشاهير 48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

عربي ودولي البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

أخبار الشركات كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 