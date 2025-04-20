بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الدكتور مؤمن عادل، مؤسس سلسلة محلات الحلويات الشهيرة "بـ لبن"، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة، بعد الجدل الذي أُثير حول غلق بعض فروع السلسلة داخل مصر وخارجها، بسبب شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء.

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رحلة مؤمن عادل من البيطري إلى ريادة الأعمال

مؤمن عادل، خريج كلية الطب البيطري، قرر ترك مجاله الأكاديمي ليبدأ مشروعه في عالم الطعام والحلويات. بدأ من محل صغير، وتحولت رؤيته إلى سلسلة ناجحة توسعت سريعًا داخل مصر وخارجها، شملت السعودية وعدة دول عربية.



ويمتلك مؤمن عادل إلى جانب "بـ لبن"، علامات تجارية أخرى مثل: كرم الشام، بهيج، وهمي، وعم شلتت، ما جعله من أبرز رواد الأعمال الشباب في قطاع الطعام.



تدخل رئاسي بعد الأزمة

أُثيرت أزمة مؤخرًا بعد إغلاق بعض فروع "بـ لبن"، على خلفية شكاوى تتعلق بجودة وسلامة الأغذية. وعلى الفور، تدخلت الجهات الرقابية المصرية، كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.



وقد عبّرت الشركة في بيان رسمي عن شكرها للرئيس السيسي على اهتمامه ودعمه، مؤكدة التزامها بتصحيح أي ملاحظات واستكمال مسيرتها في السوق المصرية والعربية.