بعد تدخل السيسي لحل أزمته.. من هو مؤمن عادل صاحب سلسلة 'بـ لبن'؟

رحلة مؤمن عادل من البيطري إلى ريادة الأعمال
مؤمن عادل، خريج كلية الطب البيطري، قرر ترك مجاله الأكاديمي ليبدأ مشروعه في عالم الطعام والحلويات. بدأ من محل صغير، وتحولت رؤيته إلى سلسلة ناجحة توسعت سريعًا داخل مصر وخارجها، شملت السعودية وعدة دول عربية.
ويمتلك مؤمن عادل إلى جانب "بـ لبن"، علامات تجارية أخرى مثل: كرم الشام، بهيج، وهمي، وعم شلتت، ما جعله من أبرز رواد الأعمال الشباب في قطاع الطعام.
تدخل رئاسي بعد الأزمة
أُثيرت أزمة مؤخرًا بعد إغلاق بعض فروع "بـ لبن"، على خلفية شكاوى تتعلق بجودة وسلامة الأغذية. وعلى الفور، تدخلت الجهات الرقابية المصرية، كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشركة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقد عبّرت الشركة في بيان رسمي عن شكرها للرئيس السيسي على اهتمامه ودعمه، مؤكدة التزامها بتصحيح أي ملاحظات واستكمال مسيرتها في السوق المصرية والعربية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتخلص من رطوبة الجدران نهائيا؟ إليك الحلول الفعالة
-
هل تعلم أن مذاق قهوتك يختلف وفقا للكوب الذي تستخدمه؟
-
السماء تبتسم للأرض في ظاهرة فلكية نادرة
-
وفاة ممرض عراقي خلال تأدية عمله تُشعل موجة تضامن عبر مواقع التواصل
-
مأساة في إنديانا.. وفاة طفلة وسيدة خمسينية إثر هجوم كلاب داخل منزل
-
سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة (صور)
-
حيلة منزلية مذهلة لتنظيف السجاد دون قطرة ماء!
-
تجنّب هذه العادات للحفاظ على أرضياتك الخشبية.. نصائح بسيطة تُطيل عمرها