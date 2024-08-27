 
الثلاثاء 2024-08-27 01:56 م
 

 

بعد تناولهم فطائر .. تسمم 50 شخصاً في الهند

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 27-08-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل نحو 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إلى المستشفيات في مدينة ماثورا بولاية أتر برديش، جنوب شرق نيودلهي، بسبب الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، إثر تناولهم فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن المسؤولين القول إن الحادث وقع ليلة الاثنين/الثلاثاء خلال الاحتفالات بمهرجان غانماشتامي الهندوسي.


وقالت فتاة تدعى بريانكا، نُقلت إلى المستشفى الحكومي، في مقطع مصور نقلته الوكالة: "تناولنا فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء الليلة الماضية، وبعد ذلك بدأت أتقيأ وشعرت بحرقان في المعدة".

24

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الغذاء والدواء: أدوية وإبر التنحيف غير المرخصة لها آثار جانبية على هرمونات الجسم

طابور صباحي لطلبة مدرسة حكومية

خاص بالوكيل التربية: 19 الف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة الى الحكومية

جانب من الأحداث

فلسطين الاحتلال يحقق باستشهاد فلسطيني خلال أحداث وادي رحال

لا

أخبار الشركات زين تحد من استهلاك البلاستيك في كافة عملياتها التشغيلية

مهيدات

أخبار محلية الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%

تعبيرية

تكنولوجيا علامات تنذر بإدمان الألعاب لدى المراهقين

السفير ماجد القطارنة والسفير سيفاج أفيديزيان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصي

رضوى الشربيني

فن ومشاهير برنامج رضوى الشربيني مهدد بالإيقاف.. ما القصة؟



 


الأكثر مشاهدة