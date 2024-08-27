بعد تناولهم فطائر .. تسمم 50 شخصاً في الهند

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل نحو 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إلى المستشفيات في مدينة ماثورا بولاية أتر برديش، جنوب شرق نيودلهي، بسبب الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، إثر تناولهم فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء.

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ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن المسؤولين القول إن الحادث وقع ليلة الاثنين/الثلاثاء خلال الاحتفالات بمهرجان غانماشتامي الهندوسي.