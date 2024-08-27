بعد تناولهم فطائر .. تسمم 50 شخصاً في الهند

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن المسؤولين القول إن الحادث وقع ليلة الاثنين/الثلاثاء خلال الاحتفالات بمهرجان غانماشتامي الهندوسي.
وقالت فتاة تدعى بريانكا، نُقلت إلى المستشفى الحكومي، في مقطع مصور نقلته الوكالة: "تناولنا فطائر مصنوعة من دقيق الحنطة السوداء الليلة الماضية، وبعد ذلك بدأت أتقيأ وشعرت بحرقان في المعدة".
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