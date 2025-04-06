بعد جريمة مؤلمة في مدينة الصدر.. القضاء العراقي يصدر قرارات حاسمة

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام بحق 3 مدانين، من بينهم امرأة، عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر، مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال".
وأضاف أن "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات".
وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة قد أعلنت، في نهاية عام 2024، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة مروعة تمثلت في قتل عائلة مكونة من 8 أفراد، معظمهم من الأطفال، وذلك في مدينة الصدر شرقي العاصمة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
شاهد.. نسر البحر يحمل خروفاً ويحلق به عالياً في اسكتلندا
-
قط روسي يودع الحياة بعد 7 سنوات من المكوث عند قبر صاحبه - فيديو
-
دولة عربية تدرس حظر تيك توك والتخلي عن خدمة الواي فاي
-
بالفيديو.. مراسلة أمريكية تتعرض للضرب المبرح أثناء مقابلة ميدانية
-
إصابة سائقين في مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور في مصر
-
كيف تنظّم خزانتك باستخدام نظام التبديل الموسمي؟
-
سلحفاة نادرة تحصل على لقب أم بعد قرن من الزمن !
-
كيف تنظم نومك من جديد بعد شهر رمضان؟