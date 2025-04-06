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بعد جريمة مؤلمة في مدينة الصدر.. القضاء العراقي يصدر قرارات حاسمة

أرشيفية لعناصر من الشرطة العراقية
أرشيفية لعناصر من الشرطة العراقية
 
الأحد، 06-04-2025 02:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت محكمة جنايات الرصافة في العراق، الأحد، إصدار 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر شرقي بغداد.اضافة اعلان


وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام بحق 3 مدانين، من بينهم امرأة، عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر، مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات".

وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة قد أعلنت، في نهاية عام 2024، إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة مروعة تمثلت في قتل عائلة مكونة من 8 أفراد، معظمهم من الأطفال، وذلك في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

سكاي نيوز
 
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